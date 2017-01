Vlaňajší fotografický talent roka Ľ. Kotlár má v Bratislave výstavu

Ilustračná fotografia Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Bratislava 28. januára (TASR) – Fotograf Ľuboš Kotlár má výstavu v bratislavskej galérii Nadácie Slovak Press Photo. Nazval ju O čom hovoríme, keď hovoríme o Anne Frankovej.Autorská výstava je odmenou za titul Mladý talent roka, ktorý získal vo vlaňajšej súťaži novinárskej fotografie organizovanej uvedenou nadáciou. Okrem tohto prestížneho titulu získal tretiu cenu v kategórii Svet umenia a šoubiznisu.Podľa autora sú na výstave priame vizuálne odkazy na totalitné režimy 20. storočia kombinované s individuálnymi portrétmi doplnenými neistotou a nefiguratívnymi kompozíciami. Ich cieľom je poukázať na most medzi tým, čo sa stalo, čo sa práve deje a čo by sa mohlo stať v budúcnosti, presvedčiť subjekt, aby uniesol bremeno strachu, ako aj odcudzenie medzi ľuďmi a neodvratnú dehumanizáciu.Rodák zo Šale Ľuboš Kotlár (1991) študuje v Bratislave fotografiu. Od roku 2010 na škole dizajnu a od roku 2012 na Vysokej škole výtvarných umení. Absolvoval stáž na Aalto University v Helsinkách v odbore Visual Culture and Contemporary Art (2014). Vzdelanie si príležitostne dopĺňa prostredníctvom ľudskoprávnych školení. Vo voľnej tvorbe sa zameriava najmä na problémy vyplývajúce zo súčasnej spoločensko-politickej situácie, na otázky identity, inakosti a relevantnosti jednotlivca.Žánrovo sa venuje prevažne inscenovanej portrétnej fotografii. Typická pre jeho tvorbu je eklektická kombinácia rôznorodých vizuálnych prístupov v rámci jednej série. Intenzívne sa venuje aj módnej fotografii, kde hlavný dôraz kladie na sociologické aspekty v jej reklamnom kontexte a z nich vyplývajúci efekt na všeobecnú verejnosť. Tvorbu prezentoval na niekoľkých skupinových a samostatných výstavách na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne spolupracuje s dizajnérmi i viacerými domácimi a zahraničnými divadlami.Nadácia Slovak Press Photo vznikla koncom roka 2015. Chce podporovať tvorcov slovenskej obrazovej žurnalistiky, najmä mladých fotografov, fotožurnalistov a videotvorcov, študentov škôl zameraných na obrazovú žurnalistiku, dokumentárnu a fotografickú tvorbu. Tiež záujemcov o túto oblasť všetkých vekových kategórií s cieľom pozdvihnúť kvalitu obrazovej žurnalistiky a mediálnu gramotnosť organizovaním výstav, súťaží, workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov.Výstava potrvá do konca februára.