Vlaňajší Mesiac fotografie ponúka ešte päť výstav v Bratislave

Bratislava 3. januára (TASR) – Z 31 výstav minuloročného 26. ročníka medzinárodného festivalu Mesiac fotografie v Bratislave je ešte prístupných posledných päť.V Galérii mesta Bratislavy (GMB) sú do 15. januára otvorené dve. V Pálffyho paláci GMB prezentuje novú tvorbu Roger Ballen v cykle Divadlo príznakov. Podľa kurátorky výstavy Michaely Bosákovej je Ballen jedným z najoriginálnejších tvorcov obrazov našej doby. V neustálej snahe posunúť hranice fotografickej praxe vytvoril estetickú a umeleckú víziu ako žiaden iný súčasný fotograf. Je to jeho prelomový projekt vďaka psychicky silným a majstrovsky poskladaným obrazom, ktoré existujú v priestore medzi maľbou, kresbou, inštaláciou a fotografiou. Výsledky sú podobné pravekým jaskynným maľbám a jeho obrazy majú schopnosť šokovať, inšpirovať i pobaviť divákov.Veľkú národnú kolekciu modernej talianskej fotografie predstavuje výstava Čierna a biela v Mirbachovom paláci GMB. Obsahuje portréty, zátišia, mestské a prírodné scenérie, dokumentárne a iné žánrové fotografie od 15 popredných fotografov z obdobia medzi 30. a 70. rokmi 20. storočia." konštatoval majiteľ fotografickej zbierky Massimo Prelz Oltramonti.Nevšedný pohľad na vojnové dokumentárne fotografie poskytuje inštalácia Body pohľadu v Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku, kde potrvá 30. januára. Podtitul Trojrozmerné fotografie z prvej svetovej vojny spresňuje možný zážitok z jej prehliadky, kde každý návštevník má k dispozícii špeciálne modro-červené okuliare. Pomocou nich fotografie budia dojem priestorovosti. Výstavu pripravilo Maďarské národné múzeum so súkromným zberateľom Sándorom Felvinczim zo štyroch štátnych a súkromných zbierok. Obsahuje viac ako 100 fotografií z obdobia rokov 1914 až 1916 počas bojov na rôznom území, kde sú vojaci európskych a amerických armád v čase oddychu, presunu a pri iných činnostiach.Vo výstavnom pavilóne Slovenského národného múzea Podhradie je do 26. februára expozícia 100 rokov fotografickej techniky. V prvýkrát prezentovanej zbierke Antona Fialu sú fotoaparáty od roku 1850 až 1950." uviedla pre TASR spolukurátorka výstavy Dorota Holubová.Do 26. februára potrvá aj výstava Sen × skutočnosť v Slovenskej národnej galérii (SNG). Venuje sa umeniu a propagande u nás v období rokov 1939–1945." povedala generálna riaditeľka SNG Alexandra Kusá.