Vlaňajšie katastrofy budú stáť poisťovne zhruba 135 miliárd USD

Frankfurt nad Mohanom 4. januára (TASR) - Poisťovne budú musieť zaplatiť pohľadávky vo výške približne 135 miliárd USD (112,28 miliardy eur) za rok 2017. Dôvodom sú mimoriadne ničivé hurikány, a tiež zemetrasenia a požiare v Severnej Amerike. Vyplýva to zo správy nemeckej zaisťovne Munich Re.Munich Re vo svojej každoročnej revízii prírodných katastrof uviedla, že vlaňajšie celkové straty, vrátane tých, ktoré neboli poistené, predstavovali 330 miliárd USD. To je druhý najhorší výsledok v histórii, po roku 2011, keď zemetrasenie a vlna cunami napáchali obrovské škody v Japonsku.Hoci jednotlivé udalosti nemôžu byt priamo spojené s klimatickými zmenami, globálne otepľovanie v nich zohralo svoju úlohu. Munich Re v tejto súvislosti varovala, že v budúcnosti očakáva častejšie extrémne udalosti.povedal Ernst Rauch, vedúci Corporate Climate Centre v Munich Re, ktorý sleduje riziká spojené so zmenou klímy.Pripomenul, že od roku 2005 poistené straty viackrát prekročili hranicu 100 miliárd USD.Vlaňajšie hurikány Harvey, Irma a Maria v Spojených štátoch a Karibiku, požiare v Kalifornii a zemetrasenia v Mexiku zničili domy, infraštruktúru aj mnoho životov.Munich Re aj Hannover Re už vydali varovanie ohľadne zisku. To zasadilo ďalší úder sektoru, ktorý už bojuje s nízkymi maržami, silnou konkurenciou a klesajúcimi cenami.Aj švajčiarska Swiss Re v decembri vo svojom odhade predpovedala, že globálne poistné straty z katastrof dosiahli minulý rok 136 miliárd USD. To je tretia najvyššia úroveň v tomto odvetví, pričom najviac postihnuté boli USA.