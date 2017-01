Vlaňajšie zahraničné výstavy nášho predsedníctva uvidíte v Bratislave

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 31. januára (TASR) – V zahraničí prezentované dve výstavy z oblasti dizajnu a multimédií počas vlaňajšieho predsedníctva SR v Rade Európskej únii uvidia návštevníci bratislavskej galérie Satelit od 2. februára do 5. marca.Expozície Dialógy SK – Malé a väčšie témy slovenského dizajnu i Hľadanie krásy/Searching for Beauty pripravilo Slovenské centrum dizajnu (SCD) ako súčasť kultúrneho programu na žiadosť našich ministerstiev kultúry i zahraničných vecí a európskych záležitostí.uviedla na dnešnej tlačovej konferencii riaditeľka SCD Mária Rišková.Dizajn ako špecifické a ľuďom každodenne blízke médium v podobe výstavy Dialógy SK prezentuje tvorbu 26 prevažne mladých dizajnérov. Kurátorky Katarína Hubová a Adriena Pekárová vybrali širokú škálu produktov a objektov, ktoré svojským spôsobom priťahujú pozornosť, rozprávajú príbehy, slúžia i tešia. Sú to naklonené poháre s oblými stonkami Patrika Illa, séria atypických váz s hladkým aj sochársky drsným povrchom a maliarskou úpravou od dvojice Markéta Nováková a Mira Podmanická, nízke okrúhle drevené svietniky Tibora Uhrína, obuv Lukáša Belianskeho, hudobný strunový nástroj Čudo Tomáša Brichtu či plstené stojančeky na servítky Ondreja Eliáša. Ďalšie dizajnérske nápady sú v šperkoch, taškách, odevných častiach, svietidlách, stoličkách či darčekových predmetoch.Náročná inštalácia projektu Hľadanie krásy/Searching for Beauty v Bruseli bola príkladom zvládnutého kultúrneho projektu prezentovaného v medzinárodnom kontexte. Podobná prezentácia v Európskom parlamente je úspechom našej kultúry, pretože výstava v Parlamentariu nie je automaticky pri príležitosti predsedníctva danej krajiny a koná sa v prísnom výbere. Po prezentácii v Bruseli (8.7.–18.9.) ju videli aj na festivale animácie Klik v holandskom Amsterdame (26.10.–30.12.).prezradila kurátorka projektu Mária Rišková.Expozíciu ďalší dvaja dizajnéri Matúš Lelovský a Peter Liška zostavili do interaktívneho systému, ktorý láka malých i dospelých návštevníkov k hravému skúšaniu objektov hľadania krásy. Môžu si osadením na podstavec "prelistovať" 21 animovaných kníh, v dioráme pozrieť veľkú krásu zmenšenín rôznych krajín či roztočením kolies sledovať obrázkové filmy.Výstavu videlo okolo 44.000 návštevníkov, z toho 23.865 v Bruseli. Boli to zástupcovia politickej sféry i návštevníci Parlamentária z celého sveta. Webovú stránku projektu počas šiestich mesiacov videlo 11.015 užívateľov, ktorí stránku navštívili 16.505 krát a pozreli si 55.642 podstránok.