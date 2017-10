Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. októbra (TASR) - Obnoviteľným zdrojom energie patrí budúcnosť. Uvádza sa to v najnovšej správe Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA). Agentúra ju zverejnila dnes v Londýne.Konštatuje v nej, že vlani bol prírastok solárnych panelov vo svete výraznejší než iných energetických kapacít. Budovanie veterných parkov a hydroelektrární sa medziročne spomalilo. Obnoviteľné zdroje energie mali v roku 2016 na svete dvojtretinový podiel na celkovom raste energetických kapacít. Najviac solárnych panelov sa uviedlo do prevádzky v Číne. V tomto segmente bol jej podiel 60-%.Spojené štáty napriek nevypočítateľnej politike prezidenta Donalda Trumpa majú druhý najsilnejší trh na svete pre ekologické energetické zariadenia.V správe IEA sa uvádza, že výroba energie z obnoviteľných zdrojov bude prudko rásť aj v nasledujúcich piatich rokoch. Prispeje k nemu tiež India vďaka pomoci, ktorú jej poskytujú experti agentúry. V Indii výroba elektrickej energie z ekologických zdrojov môže rásť rýchlejšie ako v Európe. Indické ekologické energetické kapacity do roku 2022 vzrastú na dvojnásobok.Svetová produkcia elektrickej energie do roku 2022 stúpne o tretinu na 8000 TeraWatt za hodín (TWH). To je celková spotreba Číny, Indie a Nemecka.