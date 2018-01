Vlani bolo najmenej konkurzov za posledných deväť rokov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. januára (TASR) - Vlani bolo na Slovensku vyhlásených 224 konkurzov a povolených 49 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo je najnižší počet za posledných deväť rokov. Menej konkurzov bolo iba v predkrízových rokoch 2007 a 2008 a menej reštrukturalizácií bolo v rokoch 2006 až 2008.Ako vyplýva z údajov analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK), v medziročnom porovnaní s rokom 2016, v ktorom bolo 274 vyhlásených konkurzov, ich počet v roku 2017 klesol o 18,25 %. Počet povolených reštrukturalizácií sa v porovnaní so 73 povolenými reštrukturalizáciami v roku 2016 medziročne znížil až o 32,88 %.uvádza Jana Marková, hlavná analytička CRIF SK.Podľa nej ďalšia novela zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2017, ovplyvnila medziročný pokles vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií fyzických osôb – podnikateľov, ktorí pred touto novelou mohli riešiť úpadok iba postupom ako podniky, a po novele môžu pri oddlžení postupovať jednoduchším spôsobom ako pri osobnom bankrote.Najviac zasiahnutou skupinou odvetví v roku 2017, v ktorej bolo vyhlásených 81 konkurzov a povolených 15 reštrukturalizácií, bol veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov. Najviac konkurzov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji a najviac reštrukturalizácií povolili súdy v Bratislavskom kraji. Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol v roku 2017 vyhlásený konkurz, bol priemyselný podnik Ojala Slovakia s.r.o. s 200 – 249 zamestnancami. Medzi spoločnosťami s povolenou reštrukturalizáciou bol najväčším zamestnávateľom Púchovský mäsový priemysel, a.s., so 150 – 199 zamestnancami.