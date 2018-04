Vlani bolo Národnému inšpektorátu práce nahlásených 9328 úrazov

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) - Na neustále meniace sa podmienky na trhu práce musí reagovať aj legislatíva, ktorá má za úlohu ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Pracovné úrazy sú totiž každoročnou súčasťou štatistík a ich počet má aj vzhľadom na nový fenomén zamestnávania cudzích štátnych príslušníkov na území Slovenska, ako aj na stály výskyt nelegálneho zamestnávania, tendenciu rásť.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera (Smer-SD), štatistiky sú pre ministerstvo najmä o tom, aby vedelo pri novelách zákonov zohľadňovať určité cykly, ktoré v úrazovosti na pracoviskách eviduje.povedal Richter pre TASR po skončení pietneho spomienkového zhromaždenia, ktoré sa v stredu, 25. apríla konalo pri príležitosti Svetového dňa prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov pred bratislavským Istropolisom.Napríklad už len príchod asi 50.000 cudzích štátnych príslušníkov na slovenský trh práce prináša ministerstvu práce, ale aj pre odborový zväz viaceré nové úlohy v oblasti ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, ako aj v prevencii.Ministerstvo musí napríklad zabezpečiť, aby cudzinci, ktorí prídu na Slovensko pracovať, poznali svoje práva a povinnosti, vrátane ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. "Úloha prevencie je preto dnes o to viac aktuálna," zdôraznil minister.podotkol.Odborový zväz podľa prezident KOZ SR Jozefa Kollára sa v tejto oblasti snaží o vytvorenie tzv. zábranného fondu na preventívnu činnosť. Odborári požadujú, aby z prebytku úrazového poistenia štát vyčlenil istú časť, ktorú by obhospodaroval Národný inšpektorát práce a ktorú by na základe požiadaviek zamestnancov, alebo zamestnávateľa a rozhodnutia tripartity vyčleňoval na zvyšovanie ochrany bezpečnosti pri práci.Vlani bolo Národnému inšpektorátu práce (NIP) nahlásených 9328 pracovných úrazov, čo je o 15 menej ako v roku 2016. Z nich však bolo až 41 s následkom smrti, čo je o jeden viac ako rok predtým. Počet úrazov s ťažkou ujmou na zdraví sa zvýšil o 15, v roku 2017 ich bolo 118.Najviac smrteľných pracovných úrazov zapríčinili v minulom roku dopravné prostriedky, a to v 16 prípadoch. Pri 13 došlo k pádom v pracovných priestoroch. Smrť spôsobila aj neodborná manipulácia s bremenami, materiálom, ako aj pády predmetov. V deviatich prípadoch niesli zodpovednosť za úraz samotní zamestnanci tým, že používali nebezpečné postupy alebo spôsoby práce vrátane toho, že konali bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, alebo zotrvávali v ohrozenom priestore. Zamestnávateľ bol zodpovedný za smrť pri deviatich úrazoch.Okrem pracovných úrazov bolo v vlani zaznamenaných 245 hlásení chorôb z povolania a 21 ohrození chorobou z povolania. Najčastejšie hlásenou bola choroba kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia horných končatín.