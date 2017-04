Vlani bolo rizikom chudoby ohrozených 670.000 Slovákov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. apríla (TASR) - Vlani bolo rizikom chudoby na Slovensku ohrozených 12,7 % obyvateľov Slovenska. Približne to predstavovalo 670.000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu nárastu o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) Vyplýva to z najnovšieho zisťovania Štatistického úradu (ŠÚ) SR o príjmoch a životných podmienkach EU SILC 2016.Hranica rizika príjmovej chudoby dosiahla vlani 4171 eur na rok, medziročne stúpla o 13 eur. V prípade jednočlennej domácnosti predstavovala hranica 348 eur na mesiac. Ak mala domácnosť nižší príjem, ako je táto úroveň, nachádzala sa už v pásme ohrozenia rizikom chudoby.To, či je domácnosť ohrozená rizikom chudoby, podľa ŠÚ SR ovplyvňuje najmä postavenie na trhu práce. Najvyššie riziko chudoby bolo totiž zaznamenané u nezamestnaných, kde to predstavovalo 48 %. Oproti predchádzajúcemu roku to predstavuje nárast o 2,5 p.b.uviedla na dnešnej tlačovej konferencii generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková.Oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu rizika chudoby u domácností s tromi a viac deťmi. Tieto domácnosti patrili k najohrozenejším typom domácností. Z hľadiska vekovej skupiny boli najohrozenejšie deti vo veku do 18 rokov.Na Slovensku existuje stále príjmová nerovnosť z pohľadu regiónov.uviedla Ivančíková. Druhú skupinu tvoria Košický, Žilinský a Nitriansky kraj, kde bola miera rizika chudoby mierne vyššia, ako je úroveň na Slovensku.Najmenej ohrození rizikom chudoby boli ľudia žijúci v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji.dodala Ivančíková.ŠÚ SR má k dispozícii aj údaje z ostatných krajín Európskej únie. Údaje sú však dostupné zatiaľ len z troch krajín EÚ. V Lotyšsku bolo rizikom chudoby ohrozených 21,8 % obyvateľov, v Maďarsku 14,5 % a vo Fínsku 11,6 %.Výberové zisťovanie bolo uskutočnené v mesiacoch apríl a máj v minulom roku v náhodne vybraných domácnostiach. Celkovo sa do prieskumu zapojilo 6000 domácností vo viac ako 500 obciach na Slovensku.