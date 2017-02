Vlani bolo v daňových rajoch historicky najviac slovenských firiem

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR) – Počet slovenských firiem v daňových rajoch v roku 2016 vzrástol. Aktuálne je ich v týchto destináciách historicky najviac. Podľa údajov dátovej spoločnosti Bisnode Slovensko sa vlani v daňových rajoch nachádzalo 4777 podnikov, medziročne teda ich počet stúpol o 76 a medzikvartálne až o 147.Rekordným skokanom za celý minulý rok je Cyprus. Na ostrove v súčasnosti sídli 1066 slovenských spoločností, teda asi pätina zo všetkých našich firiem, ktoré sú priamo zaregistrované v niektorom z daňových rajov.uviedol konzultant spoločnosti Milan Seliak. Spôsobené je to podľa neho najmä prekonaním bankovej krízy v krajine.Zároveň poukázal na to, že grécky ostrov bol dlhodobo tretím najobľúbenejším rajom pre slovenských podnikateľov. Aktuálne sa však posunul na druhé miesto, z ktorého zosadil Spojené štáty americké.domnieva sa Seliak.V Spojených štátoch amerických v súčasnosti sídli 1028 slovenských podnikov, čo znamená oproti roku 2015 pokles o 36 firiem.Cyprus nebol podľa analýzy jediný, kde výrazne pribudli nové registrácie. Slováci čoraz viac dôverujú Spojeným arabským emirátom. Práve emiráty boli po Cypre druhým najväčším skokanom za minulý rok. Počas vlaňajška im pribudlo 47 firiem, teda viac než tretina z celkového počtu spoločností aktuálne sídliacich v tejto krajine.zdôraznil Seliak.Najnovšie rekordné počty firiem zo Slovenska v daňovo zvýhodnených krajinách podľa neho potvrdzujú predpovede Bisnode, že firmy sa nového protischránkového zákona nezľakli.upozornil Seliak. Myslí si, že tie firmy, ktoré budú chcieť utajiť vlastníka, do štátnych tendrov nepôjdu priamo, ale cez subdodávateľov.Jednotkou v daňových rajoch medzi Slovákmi je stále Holandsko. V roku 2016 v ňom malo sídlo 1142 spoločností. Aj napriek stále veľkej obľube však počet firiem v krajine začína stagnovať. Medziročne jej pribudli len dve spoločnosti. Pokles záujmu o odchod do Holandska sa prejavil aj pri českých firmách, stratilo ich takmer 300.