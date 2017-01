Vlani citeľne klesol počet migrantov po mori, najviac trpelo Taliansko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. januára (TASR) - Počet nelegálnych prisťahovalcov, ktorí prišli do Európskej únie po mori, klesol v roku 2016 o dve tretiny voči predošlému roku. Stalo sa tak vďaka dohode o migrácii medzi EÚ a Tureckom. Na druhej strane, príliv utečencov do Talianska zo severnej Afriky dosiahol rekordnú výšku. Uviedla dnes Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).Marcová dohoda medzi Bruselom a Ankarou bola zameraná na úsilie zastaviť mohutný tok migrantov cez Turecko a Egejské more do Grécka a ďalej do Európy. Pre Turecko to znamenalo trojmiliardovú finančnú pomoc, aby udržalo utečencov na svojom území a zabránilo prevádzačom prepravovať prisťahovalcov cez Egejské more do Grécka. Ankara zároveň získala aj prísľub vízovej liberalizácie pre svojich občanov cestujúcich do EÚ a urýchlenie prístupových rozhovorov.Tento proces bol pozastavený po júlovom pokuse o štátny prevrat v Turecku a po následnej represívnej politike vlády v Ankare proti svojim kritikom.Podľa údajov Frontexu medzi prisťahovalcami, ktorí aj naďalej prechádzajú cez Stredozemné more do Európy, prevažujú občania Sýrie, Afganistanu a Iraku.Po zatvorení tzv. balkánskej trasy a dohode s Tureckom bolo najväčšiemu náporu vystavené Taliansko, kam vlani zo Severnej Afriky cez Stredomorie prišlo približne 181.000 imigrantov. Je to zatiaľ najvyšší zaregistrovaný počet imigrantov - o 20 percent vyšší ako v roku 2015.Frontex upozornil, že podľa etnického zloženia sa do Talianska podarilo nelegálne priplávať najmä utečencom z Nigérie, Eritrey a Guiney.Migračné toky cez Stredomorie v roku 2016 znamenali zároveň aj najväčší počet obetí. Podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vlani vo vodách Stredozemného mora zahynulo takmer 5000 migrantov.