Vlani na Slovensku zbankrotovalo 731 obyvateľov

Bratislava 9. januára (TASR) - V posledných troch mesiacoch minulého roka bolo na Slovensku vyhlásených 177 osobných bankrotov a v celom roku 2016 bolo u nás vyhlásených 731 osobných bankrotov. Oproti 597 osobným bankrotom, ktoré boli vyhlásené v roku 2015, je to medziročne o 134 viac.Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., ktorá spravuje úverové registre bankových i nebankových inštitúcií, od začiatku účinnosti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii do konca roku 2016 inštitút osobného bankrotu na svoje oddlženie využilo 2920 občanov Slovenskej republiky.uviedla Jana Marková, hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau.Ako ďalej vyplýva z analýzy spoločnosti, v roku 2016 súdy povolili oddlženie (tzv. skúšobné obdobie) 155 fyzickým osobám, čo v porovnaní so 132 povolenými oddlženiami v roku 2015 je o 17,42 % viac. Vlani bolo oddlžených 49 dlžníkov, čo v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 11,36 %. V minulom roku bolo skúšobné obdobie z dôvodu nesplnenia podmienok na oddlženie stanovených súdom zrušené trom osobám, čo je o jednu viac než v roku 2015.Najviac osobných bankrotov vyhlásili vlani súdy v Banskobystrickom kraji – 124, za ním nasleduje Bratislavský kraj so 114 a Košický kraj so 101 vyhlásenými bankrotmi. Najmenej osobných bankrotov bolo vlani vyhlásených v Trenčianskom kraji – 61.V medziročnom porovnaní v minulom roku počet osobných bankrotov medziročne vzrástol vo všetkých krajoch, s výnimkou Nitrianskeho kraja, kde ich počet klesol o 5,33 %. Počet osobných bankrotov medziročne najviac vzrástol v Žilinskom kraji – o 72,55 %, nasleduje Trnavský kraj s 56 % nárastom a Košický kraj s nárastom počtu osobných bankrotov o 44,29 %. Takmer rovnakú úroveň dosiahol počet osobných bankrotov v Prešovskom kraji.TASR informovala spoločnosť CRIF–Slovak Credit Bureau, s.r.o.