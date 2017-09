Vlani najviac zarobil A.Kiska, po ňom A. Danko a R. Fico

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 12. septembra (TASR) - Najviac z troch najvyšších ústavných činiteľov zarobil vlani prezident SR Andrej Kiska, a to viac ako 370.000 eur. Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) mal príjmy vyše 270.000 eur a predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vyše 61.000 eur. Vyplýva to z majetkových priznaní, ktoré zverejnil parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.Kiska mal príjmy z verejnej funkcie za rok 2016 vo výške 97.151 eur, paušálne náhrady boli 15.933 eur. Ostatné príjmy uvádza vo výške 257.048 eur. Ide o príjmy vyplývajúce zo zmlúv. Kiska priznáva ďalej nehnuteľnosti v Poprade a Veľkom Slavkove, a tiež peniaze na bankovom účte, podiely vo firmách, akcie v investičnom fonde a pôžičky tretím stranám.Danko mal príjmy z verejnej funkcie 22.897 eur a paušálne náhrady 12.059 eur. Ostatné príjmy uvádza vo výške 236.077 eur. Ide o príjmy z ukončenej advokácie k 15.4.2016. V priznaní píše, že je to hrubý príjem z celkových pohľadávok.Ako nehnuteľný majetok uvádza napríklad trávnatý porast, zastavané plochy a nádvoria, vinice, záhrady, rodinný dom, aj rozostavaný, nebytové priestory aj byt. V kolónke hnuteľný majetok má zapísané napríklad obchodný podiel, pohľadávky, osobný automobil, úver aj hypotéku, hotovosť na účte, výživné či umelecké diela a obrazy.Fico získal za výkon verejnej funkcie príjem 48.396 eur, paušálne náhrady 12.949 eur a ostatné príjmy neuvádza. Premiér priznáva rekreačnú chatu v Malých Levároch, vinicu v bratislavských Vinohradoch, zariadenie rekreačnej chaty, podielové listy, úspory, osobné auto a stavebné sporenie.