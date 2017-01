Vlani nevznikla na Slovensku žiadna strana, vymazané boli dve

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. januára (TASR) - Na Slovensku máme zaregistrovaných 153 politických strán a hnutí. Z toho 64 je aktívnych a 89 sa nachádza v likvidácii. Vlani nevznikla žiadna nová politická strana či hnutie, do likvidácie vstúpili dve a dve boli z registra politických strán a hnutí vymazané. TASR to potvrdil tlačový odbor ministerstva vnútra.Do likvidácie vlani vstúpili strany Nová demokracia a Strana Tip. Vymazané boli Magnificat Slovakia a Robíme to pre deti – SF. Nové strany či hnutia nevznikli a ministerstvo vnútra ani nateraz neeviduje žiaden návrh na registráciu politickej strany či hnutia.Politické hnutia na Slovensku vznikajú občas aj tak, že si niekto napríklad kúpi už existujúcu stranu a premenuje ju. Ministerstvo TASR potvrdilo, že nemá momentálne žiadny návrh ani na zmenu názvu politickej strany či hnutia.Pokiaľ strana nevzniká kúpou a premenovaním už existujúce, jej zakladatelia musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje. Aj v súčasnosti existujú subjekty, ktoré oznámili, že začínajú zbierať podpisy, s ktorými chcú založiť svoju stranu.Na webstránke ministerstva vnútra sa nachádzajú takéto oznámenia od prípravných výborov vznikajúcich strán Nezávislosť a jednota (NAJ), Slovenskí národní patrioti, Sloboda a priama demokracia, Slovenské hnutie obrody a Cieľ.