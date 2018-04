Vlani odstránili z ulíc Nitry viac ako dve stovky autovrakov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Remiaš Foto: TASR - Pavol Remiaš

Nitra 13. apríla (TASR) – Mestská polícia (MsP) v Nitre evidovala vlani v uliciach mesta 276 odstavených automobilových vrakov a nepojazdných vozidiel. Podľa slov náčelníka polície Erika Duchoňa sa väčšinu z nich podarilo v priebehu roka odstrániť.Celkovo zmizlo z verejných priestranstiev 235 nepojazdných áut.uviedol Duchoň.Podľa neho k najefektívnejším riešeniam patrí odtiahnutie vozidla z verejného priestranstva správcom komunikácie. V Nitre to však donedávna nebolo možné, pretože mesto nemalo určené vhodné odstavné parkovisko.povedal Duchoň.Ako pripomenul, ďalším účinným riešením by mohlo byť dôrazné a nekompromisné vymáhanie poplatku za užívanie verejného priestranstva. Mestská polícia vie k takýmto prípadom dodať aj príslušnú dokumentáciu, takže mesto by pri vymáhaní poplatkov mohlo využívať aj exekučné konanie.