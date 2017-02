Vlani odsúdili 6 ľudí za týranie zvierat. Do väzenia však nešiel nikto

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 12. februára (TASR) – Za týranie zvierat a za zanedbanie starostlivosti o ne odsúdili minulý rok slovenské súdy šesť ľudí. Do väzenia však nešiel nikto. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytol hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla.V roku 2015 bol za trestný čin týrania zvierat odsúdených osem ľudí, z nich šiesti dostali podmienečné tresty a pri dvoch odsúdených sudcovia rozhodli o uložení peňažného trestu. Za trestný čin zanedbania starostlivosti o zvieratá nebol odsúdený nikto.Iniciatíva Zvierací ombudsman takéto konanie nepovažuje za správne.tvrdí Zuzana Stanová z iniciatívy Zvierací ombudsman.Iniciatíva Zvierací ombudsman začala svoju činnosť v roku 2015. Založila ju Aliancia združení na ochranu zvierat, ktorá spája 13 útulkov a ochranárskych združení z celého Slovenska.jtd vs