Vlani sa v Trnavskom kraji zosobášilo najviac párov

Trnava 10. júla (TASR) – V Trnavskom kraji vstúpilo počas minulého roka do manželstva najviac párov za posledných 20 rokov. V roku 2016 sa zosobášilo 2946 párov, čo znamená medziročný nárast o 56 párov, informovala Alena Vadovičová z pracoviska Štatistického úradu SR v Trnave. Najviac sobášov (766) bolo v okrese Trnava, najmenej v okrese Hlohovec (255).Priemerný vek ženíchov v Trnavskom kraji od roku 2006 prevyšuje 31 rokov. Maximum bolo zaznamenané práve vlani, keď priemerný vek ženícha pri sobáši dosiahol 34,6 roka. Nevesty sa dostali nad hranicu 30 rokov už päťkrát po sebe, s maximom v roku 2016, keď ich priemerný vek pri sobáši dosiahol 31,7 roka. „U oboch pohlaví sa zvýšil medziročne o 0,7 roka, ale za posledných desať rokov je vyšší o viac ako tri roky,“ skonštatovala Vadovičová. Najvyšší priemerný vek bol zaznamenaný u ženíchov v okrese Piešťany (35,1 roka) a u neviest v okrese Dunajská Streda (32,1 roka). Opakom sú ženísi v okrese Hlohovec (34 rokov) a nevesty v okrese Piešťany (31,1 roka).U mužov do roku 1999 a u žien do roku 2004 platilo, že najviac manželstiev sa uzatváralo vo vekovej kategórii 20 až 24 rokov. Po tomto období nastal posun do vyšších vekových kategórií. V roku 2016 bolo najviac sobášov u mužov vo vekovej kategórii 30 až 34 rokov (30 percent) a u žien vo vekovej kategórii 25 až 29 rokov (38 percent). U mužov v uvedenej vekovej kategórii bol najvyšší podiel sobášov v okrese Galanta (33 percent) a najnižší v okrese Piešťany (27 percent). U žien v uvedenej vekovej kategórii bol najvyšší podiel sobášov v okrese Hlohovec (41 percent) a najnižší v okrese Piešťany (35 percent).Prvosobášnosť, čo sú sobáše slobodných neviest a ženíchov, osciluje v posledných desiatich rokoch okolo hodnoty 83 až 87 percent. Najvyššia prvosobášnosť bola u mužov v okrese Hlohovec (87 percent) a u žien v okrese Piešťany (86 percent). Najnižšia prvosobášnosť bola u mužov v okrese Dunajská Streda (81 percent) a u žien v okresoch Dunajská Streda a Galanta (zhodne 81 percent). Podiely vzájomne slobodných snúbencov tvoria v súčasnosti približne 76 percent zo všetkých uzavretých manželstiev, skonštatovala Vadovičová. Aj priemerný vek vzájomne slobodných snúbencov sa vlani zvyšoval. Muži dosiahli priemerne 31,6 rokov a ženy 28,9 rokov. U oboch pohlaví sa zvýšil medziročne o polroka, ale oproti roku 2007 takmer o tri roky.