Vlani sa vrátili do Belgicka len traja bojovníci zo Sýrie

Brusel 5. januára (TASR) – Vlani sa do Belgicka zrejme vrátili len traja radikáli, ktorí bojovali po boku islamistov v Sýrii. Vyhlásil to belgický poslanec Denis Ducarme, ktorý mal prístup k štatistikám ministerstva vnútra. Je to desaťnásobne nižší počet ako v roku 2015.Na základe uvedených záznamov ministerstva je veľmi pravdepodobné, že do Belgicka sa vlani vrátili jeden muž a dve ženy. V minulých rokoch sa pritom vracali zo Sýrie až desiatky bojovníkov, informoval belgický denník Le Soir.Podľa oficiálnych štatistík sa celkovo zo Sýrie vrátilo 117 belgických bojovníkov, zatiaľ čo 279 zradikalizovaných osôb ešte späť neprišlo. Viac ako stovka z nich už zrejme pri bojoch zahynula.Navrátilci zo Sýrie sú veľkou bezpečnostnou hrozbou a Belgicko chce pre nich v januári otvoriť špeciálne stredisko. Mal by sa im venovať 17-členný tím zložený zo psychológov, sociálnych pracovníkov a expertov na islam.Stredisko bude určené predovšetkým pre osoby, ktoré v Sýrii bojovali v radoch organizácie Islamský štát a vyznávajú radikálny islam, ale nemajú inú zločineckú minulosť. Centrum bude fungovať ako denný stacionár – radikáli tam nebudú bývať. Personál sa im bude venovať buď priamo v stredisku, alebo ich bude navštevovať v domovoch.Adresa strediska ani presný termín jeho otvorenia nie sú známe. Stúpenci vzniku centra sa inšpirovali podobnými projektmi v Quebecu a Dánsku, kde odborní pracovníci pomáhajú zradikalizovaným osobám nájsť si novú životnú cestu. V prípade potreby im umožňujú prístup k rekvalifikačným kurzom a pomáhajú pri hľadaní zamestnania.