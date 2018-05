Vlani si na dôchodok sporilo viac ľudí v druhom aj treťom pilieri

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 6. mája (TASR) - Vlani si na dôchodok sporilo viac ľudí. Druhý aj tretí pilier totiž zaznamenali nárast počtu nových sporiteľov. V druhom pilieri pribudlo vyše 50.000 sporiteľov, čo predstavovalo najvyšší nárast za posledných 11 rokov. V treťom pilieri pribudlo viac ako 32.000 ľudí a nárast bol najvyšší za posledných minimálne 10 rokov. Vyplýva to zo správy Národnej banky Slovenska (NBS) o stave a vývoji finančného trhu v minulom roku.Viacerí ľudia v minulosti vystúpili z druhého piliera počas jeho otvorenia. Počet nových sporiteľov však straty dorovnáva.uviedla NBS. Celkovo ku koncu minulého roka si v druhom pilieri sporilo 1,43 milióna ľudí.V správe dôchodkových správcovských spoločností bolo ku koncu minulého roka nazhromaždených takmer 7,6 miliardy eur. Medziročný nárast čistej hodnoty aktív (NAV) dosiahol 657 miliónov eur, pričom išlo o prírastok porovnateľný s rokom 2016.vyčíslila NBS.Dôvodom rastu bolo zvýšenie sadzby povinných príspevkov zo 4 % na 4,25 % vymeriavacieho základu. Postupne do roku 2024 by mala táto sadzba vzrásť na 6 %.priblížila NBS.Ľudia však menili svoje preferencie a začali sa presúvať do indexových dôchodkových fondov najmä z dlhopisových fondov.uvádza NBS. Tieto pohyby prispeli k tomu, že trhový podiel podľa NAV sa v dlhopisových dôchodkových fondoch znížil o tri percentuálne body (p.b.) a klesol tesne pod 80 %, zatiaľ čo zastúpenie indexových fondov sa zvýšilo na 8 % a pomerne rýchlo tak v tomto ukazovateli dobieha akciové fondy.Vlani sa darilo aj tretiemu pilieru, ktorý zaznamenal rast nových sporiteľov, ale aj zvýšenie objemu spravovaného majetku. Počet ľudí v tomto pilieri vzrástol na 757.000.priblížila NBS.Prírastok čistej hodnoty aktív v treťom pilieri dosiahol 213 miliónov eur, čo je o takmer tretinu viac ako v predchádzajúcom roku.uviedla NBS. Ku koncu minulého roka bola čistá hodnota aktív na úrovni 1,92 miliardy eur.