Vlani v EÚ hľadalo azyl 31.400 maloletých migrantov

Brusel 16. mája (TASR) - V roku 2017 žiadalo v členských krajinách EÚ o poskytnutie právnej ochrany 31.400 neplnoletých osôb bez sprievodu dospelých. Najviac mladistvých azylantov bolo z Afganistanu.Eurostat, štatistický úrad EÚ, vo svojej stredajšej správe upozornil, že počet maloletých azylantov bez sprievodu dospelých bol vlani takmer o polovicu nižší ako v roku 2016 (63.200). Najviac - 95.200 - ich prišlo do EÚ v roku 2015, keď v Európe kulminovala migračná kríza.Maloleté osoby bez sprievodu vlani v EÚ predstavovali celkovo 15 percent zo všetkých žiadateľov o azyl vo veku menej ako 18 rokov. Väčšinu z nich tvorili chlapci (89 percent). Z hľadiska vekovej štruktúry boli viac ako dve tretiny z nich vo veku od 16 do 17 rokov (77 percent, približne 24.200 osôb). Osoby vo veku od 14 do 15 rokov predstavovali 16 percent (približne 5000 osôb) a šesť percent azylanti mladší ako 14 rokov (takmer 2000 osôb).Podľa štátnej príslušnosti bolo najviac maloletých azylantov bez sprievodu z Afganistanu (17 percent, 5300 osôb), Eritrey (3110), Gambie (2580) a Guiney (2165).Najväčší záujem tejto kategórie azylantov bol vlani o Taliansko (viac ako 10.000 žiadostí). Nasledovali Nemecko (9100), Grécko (2500), Spojené kráľovstvo (2200), Rakúsko (1400), Švédsko (1300) a Holandsko (1200). Do týchto siedmich krajín prišlo spolu takmer 90 percent všetkých neplnoletých žiadateľov o azyl bez sprievodu dospelých.Podľa údajov Eurostatu Slovensko v roku 2017 zaregistrovalo len desať maloletých azylantov bez sprievodu dospelých, čo je 31,4 percenta zo všetkých neplnoletých azylantov. Polovica z nich mala vietnamské občianstvo.