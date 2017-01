Vlani vzrástli ceny surovín prvýkrát od roku 2010

Na archívnej snímke usušené kakaové bôby. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 9. januára (TASR) - Investori zameraní na obchodovanie so surovinami prežili šesť biednych rokov. Od roku 2010 až po predvlaňajšok evidovali len straty. Prvý zisk im priniesol až rok 2016.Bloomberg Commodity Index (BCI), ktorý pozostáva z 22 surovín vlani celkovo vzrástol o 11 %. Nedarilo sa však pšenici a kakau. Tie zaznamenali na svetovom trhu pokles.Najviac zdražel zinok, až o 60 %. Boli však týždne, keď jej vzostup dosahoval 100 % východiskovej hodnoty z prvého januára 2016. Zdražovanie zinku spôsobila nízka ponuka vyvolaná predchádzajúcim zatváraním nerentabilných baní. Podobne zdražel aj americký zemný plyn. Zlato, ktoré by malo byť príťažlivé pre investorov, zostalo hlboko za svojou povesťou pevného prístavu v búrlivých časoch. Žltý kov vzrástol vlani len o 9 %. Tento výsledok bol prvý po štyroch rokoch.Koľko bude stáť unca zlata (31,1 g), to bude závisieť od úrokov a hodnoty amerického dolára. Analytici nemeckej Commerzbank napísali, že cenu žltého kovu môže ovplyvniť aj mimoriadne silný záujem investorov oň. Ak by situácia na trhoch tento rok silno stemnela, v januári 2018 by mohla byť jeho cena aj o 13 % vyššia.Vlani zdraželo o viac ako zlato paládium (+21 %) a striebro (+15 %). K ich zdraženiu zrejme prispeli čínski súkromní investori. Podľa agentúry Bloomberg vlani do ich nákupu vložili niekoľko miliárd dolárov. Väčšie nákupy urobili aj finančne silné hedžové fondy. Mali by mať podiel aj na raste cien surovín v tomto roku.Americká investičná banka Goldman Sachs vlani v novembri prvýkrát po štyroch rokoch investorom radila, aby sa spoľahli na hospodársky rast a tým aj na vzostup cien strategických surovín.