Vlasko sa vrátil do Trnavy, podpíše zmluvu na dva roky

Ján Vlasko. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 1. septembra (TASR) - Do fortunaligového Spartaka Trnava sa po dvoch sezónach vrátil futbalista Ján Vlasko. Ten prišiel po pôsobení v poľskom mužstve Zaglebie Lubin ako voľný hráč.Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar odchádzal zo "slovenského Ríma" v lete 2015 ako jeden z popredných hráčov najvyššej súťaže. Za Spartak odohral tri sezóny, v poslednej nastúpil v lige na 30 zápasov, strelil 11 gólov a pridal tri asistencie. V Lubine sa však nepresadil do základnej zostavy a väčšinou vysedával na striedačke. Toto leto sa rozhodol rozviazať kontrakt a vrátil sa do známeho prostredia.povedal pre spartak.sk Vlasko.V Trnave by mal zastávať post kreatívneho, podhrotového hráča.uviedol generálny manažér Pavel Hoftych.