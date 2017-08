Vlastníci nehnuteľností by sa mali pripojiť na kanalizácie do r. 2021

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Podmaník Foto: TASR/Milan Podmaník

Bratislava 7. augusta (TASR) – Vlastníci nehnuteľností by sa mali do konca roka 2021 povinne pripojiť na verejnú kanalizáciu, pokiaľ je to technicky možné a je vybudovaná. Navrhuje to ministerstvo životného prostredia v novele vodného zákona, ktorým sa mení aj právna norma o vodovodoch a kanalizáciách. Malo by sa to týkať aj tých vlastníkov, ktorí mali doteraz povolenie na žumpu.odôvodňuje envirorezort v návrhu, ktorý predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Pripomína, že súčasné pripojenie domácností na verejnú kanalizáciu je pomerne nízke, čo Slovensku vyčíta Európska komisia. Pri nesplnení dohodnutých záväzkov hrozia SR sankcie.Nedávna revízia výdavkov na životné prostredie ukázala, že vybudované verejné kanalizácie by vedeli obslúžiť ešte viac ako 280.000 obyvateľov. Pripojenosť ľudí na kanalizácie je na Slovensku v medzinárodnom porovnaní podpriemerná, v roku 2015 dosiahla úroveň 65,2 percenta.Podľa zákona sa v súčasnosti na verejnú kanalizáciu musí pripojiť každý vlastník nehnuteľnosti, v ktorej vznikajú odpadové vody. Takúto povinnosť nemá, ak má povolenie na iný spôsob nakladania. Revízia ukázala, že viacerí obyvatelia sa tak napriek dostupnosti kanalizácie na ňu nepripojili. Rovnako, že viacerí si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť.Právna norma by mala v prípade súhlasného stanoviska vlády, parlamentu a prezidenta platiť od januára 2018.