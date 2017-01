Vlastníci pozemkov okolo elektrických vedení majú takéto povinnosti

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 22. januára (TASR) – Vlastníci a užívatelia pozemkov v ochrannom pásme elektrických vedení by v súvislosti s kríkmi a stromami nemali zabúdať na svoje zákonné povinnosti. Podľa nich treba udržiavať kríky a stromy v tomto pásme, ako aj priamo pod vedeniami, do maximálnej výšky troch metrov a zároveň v šírke štyroch metrov po oboch stranách elektrického vedenia udržiavať bezlesie. Občanov na to upozorňujú webové stránky viacerých bratislavských mestských častí.Ak stromy a kríky prerastajú výšku troch metrov, musí vlastník, nájomca alebo správca nehnuteľnosti zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie.uvádza sa vo výzve.Orezy drevín s priemerom do piatich centimetrov sa môžu vykonávať celoročne, s väčším priemerom iba v období od 1. apríla do 30. septembra príslušného roka. Pokiaľ ide o výruby drevín v ochrannom pásme, a to z dôvodu bezpečnej prevádzky elektrických sietí, tie sú možné len od 1. októbra do 31. marca príslušného roka. Ešte predtým je však treba informovať o tom príslušné orgány a následné využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.upozorňuje zároveň výzva.