Vlastník British Airways kúpil podiel vo firme Norwegian

Oslo 12. apríla (TASR) - Akcie nórskej nízkonákladovej leteckej spoločnosti Norwegian Air Shuttle zaznamenali prudký rast potom, ako médiá zverejnili, že spoločnosť IAG, ktorá vlastní British Airways a španielsku Iberiu, kúpila v nórskej firme podiel. IAG kúpu podielu potvrdila, pričom nevylúčila, že by časom mohla prevziať celé nórske aerolínie.IAG uviedla, že Norwegian považuje zaPredbežne v nórskej spoločnosti kúpila 4,61-% podiel, pričom tátoZástupcovia IAG však zároveň dodali, že žiadne rozhovory s Norwegian sa zatiaľ neuskutočnili a nie je ani jasné, či ponuku na plnú kúpu firmy podá.V reakcii na informácie o kúpe podielu v Norwegian zo strany IAG akcie nórskej firmy na burze v Oslo prudko vzrástli. Okolo poludnia sa obchodovanie s nimi nakrátko pozastavilo po tom, ako zaznamenali rast o 26 %. Neskôr obchodovanie s nimi pokračovalo, pričom krátko popoludní dosiahol rast viac než 40 %.Norwegian medzitým oznámila, že s IAG nerokuje, aleNórska firma v poslednom období vo veľkom investovala do rozšírenia siete diaľkových liniek, najmä do Severnej Ameriky. Vysoké investície, ale aj náklady na palivá sa odrazili na jej hospodárení. Za rok 2017 zaznamenala stratu 299 miliónov nórskych korún (31,08 milióna eur).(1 EUR = 9,6213 NOK)