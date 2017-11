Vlastník sietí KFC a Pizza Hut dosiahol vyšší zisk, než očakával

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. novembra (TASR) - Americká spoločnosť Yum Brands, vlastník sietí s rýchlym občerstvením KFC, Pizza Hut a Taco Bell, oznámila za 3. kvartál lepšie než pôvodne očakávané výsledky, keď ju nečakane podporili vyššie tržby v reťazci Pizza Hut. Tie v predchádzajúcich kvartáloch klesali.Tržby v reštauráciách Pizza Hut otvorených viac než rok vzrástli v 3. štvrťroku medziročne o 1 %, najmä vďaka vývoju v kontinentálnej Európe, v Japonsku a Británii, kde vzrástli o 4 %. Analytici pritom očakávali pokles o 0,5 %. Zvýšili sa aj porovnateľné tržby v prípade KFC a Taco Bell.Tento vývoj pomohol zvýšiť porovnateľné tržby spoločnosti Yum Brands v 3. štvrťroku o 3 %. To je výrazne lepší výsledok, než očakávali analytici, ktorí počítali s rastom len o 1,7 %.Čistý zisk Yum Brands z pokračujúcich operácií vzrástol v 3. štvrťroku na 418 miliónov USD (358,95 milióna eur) z 218 miliónov USD v rovnakom období minulého roka. Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol zisk na akciu 68 centov. Spoločnosť tak mierne prekonala očakávania trhov, ktoré počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 67 centov.Celkové tržby dosiahli 1,44 miliardy USD. To síce znamená pokles, firma však opäť prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s celkovými tržbami na úrovni 1,39 miliardy USD.(1 EUR = 1,1645 USD)