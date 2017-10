Vlasy aj pleť trpia aj na jeseň. Odporúča sa do tela doplniť kolagén

Foto: Inca Collagen Foto: Inca Collagen

• Intenzívne hydratuje pokožku a omladzuje pleť

• Vráti vašim vlasom pružnosť, objem a lesk

• Dostane vaše nechty do pôvodnej formy

• Spevňuje hlboké vrstvy pokožky, a môže tak účinne zatočiť s celulitídou

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (OTS) - Tiež majú menší sklon šedivieť, padať a lámať sa. Vlasy tiež po kolagéne rastú znateľne rýchlejšie.S pribúdajúcim vekom sa kvalita vlasov a nechtov zhoršuje. Vlasy rednú, padajú, šedivejú, sú lámavejšie a slabšie. Nechty sa štiepia, lámu a sú slabé. Je to práve pre úbytok kolagénu – základnej stavebnej bielkovine ľudského organizmu, ktorá v tele od 25 roku veku začína ubúdať a v 40-45tke sa už netvorí takmer vôbec. Proces úbytku kolagénu v tele je možné napraviť. Doplnením kolagénu vo vysokej kvalite a množstve, môžete starnutiu predchádzať a zlepšiť si tak kvalitu života. Kolagén nie je v tele iba kvôli pekným vlasom a nechtom. Kolagén tvorí až 70 % bielkovín kože a nachádza sa aj v samotných vlasoch a nechtoch. Jeho pravidelným užívaním si preto môžete zabezpečiť aj ich lepšiu kvalitu a pružnosť. Odborníci odporúčajú pravidelne užívať kolagén aby vlasy nestratili svoju pružnosť, boli pevnejšie, odolnejšie a lesklejšie, a to práve v prechodnom období.Inca Collagen je na našom trhu skutočne výnimočný komplex bielkovín. Vďaka svojim unikátnym vlastnostiam výrazne ovplyvňuje bunkovú obnovu a regeneráciu kolagénových vlákien, priaznivo pôsobí na ľudský organizmus a zabezpečuje pokožke, vlasom i nechtom optimálny stupeň výživy. Vďaka svojej stavbe, ktorá je najviac podobná ľudskému kolagénu, sa navyše ľahko vstrebáva a má rýchly nástup účinku. Veľkým plusom je aj jeho 100% morský pôvod, prvotriedna kvalita a vysoko koncentrované množstvo v dennej dávke (obsahuje až 3000 mg čistého 100% kolagénu v dennej dávke, čo je až 400 krát viac, než obsahuje priemerný kolagénový produkt na trhu). Inca Collagen je rybí a živý kolagén a v porovnaní s inými výnimočný aj tým, že je trojzložkový! Obsahuje na rozdiel od mnohých bežných porovnateľných produktov na trhu tri druhy kolagénu – kolagén typu I, II aj III!Kolagén typu I – Je v ľudských tkanivách najrozšírenejší, vyskytuje sa predovšetkým v koži a v kostiach. Predstavuje približne 90 % všetkých kolagénov v ľudskom tele.Kolagén typu II – Je najhojnejšie zastúpený v chrupavkových tkanivách, kde prispieva k podpornej funkcii.Kolagén typu III – So starnutím organizmu sa tento kolagénový typ stráca a je nahradzovaný kolagénom typu I, preto je ho možné nájsť hlavne v mladých tkanivách.