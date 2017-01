Vlček berie rok 2017 voľnejšie, Linka sa teší na MS v Rači

Slovenský štvorkajak v zložení Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 5. januára (TASR) - Najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista v histórii Erik Vlček berie rok 2017 voľnejšie. Dvojnásobný strieborný olympijský medailista v K4 tvrdí, že ak nezíska do svojej zbierky ďalšiu medailu, nebude to žiadna tragédia.Pre Vlčeka sú výzvou najmä OH 2020 v Tokiu.povedal pre TASR desaťnásobný majster sveta.Vrcholom sezóny budú augustové MS v českých Račiciach na kanáli, ktorý slovenskí vodáci dôverne poznajú.zaželal si zadák slovenskej kástvorky Tibor Linka.Odchovanec šamorínskej kanoistiky práve v Račiciach prvýkrát výraznejšie prerazil medzi seniormi. Pred dvoma rokmi na ME postúpil do finále K1 na 500 m.