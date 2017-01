Vlček s Kohlovou sa stali Kajakármi roka, najlepším kanoistom Farkaš

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Martina Kohlová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poradie v jednotlivých kategóriách:



KAJAKÁR ROKA: 1. Erik Vlček 131 bodov, 2. Juraj Tarr 127, 3. Denis Myšák (všetci Športové centrum polície) 123

KAJAKÁRKA ROKA: 1. Martina Kohlová 95, 2. Ivana Kmeťová-Mládková (obe Športové centrum polície) 57, 3. Nikola Zatlkajová (Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky) 26

KANOISTA ROKA: 1. Vincent Farkas 92, 2. Matej Rusnák 57, 3. Ľubomír Hagara ml. (všetci VŠC Dukla Banská Bystrica) 25

JUNIOR ROKA: 1. Csaba Zalka (Kajak canoe klub Šamorín) 93, 2. Samuel Baláž (Vodácky klub Tatran Karlova Ves) 45, 3. Martin Nemček (Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky) 33

VÝKON ROKA: K4 – Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka (všetci Športové centrum polície) 95

TRÉNER ROKA: 1. Peter Likér 62,5, 2. Marián Tesárik (obaja Športové centrum polície) 41,5, 3. Radovan Šimočko (VŠC Dukla Banská Bystrica) 35

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. januára (TASR) - Najlepším slovenským kajakárom za rok 2016 sa stal so ziskom 131 bodov Erik Vlček. Druhý skončil vlaňajší víťaz Juraj Tarr (127). Tretí bol ďalší člen strieborného olympijského štvorkajaka z OH v Riu de Janeiro Denis Myšák (123).Vlček triumfoval v tradičnej ankete medzi kajakármi už po deviaty raz.povedal pre TASR najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista v histórii.Najlepšou kajakárkou sa po piaty raz stala Martina Kohlová (95 bodov), za ňou skončili Ivana Kmeťová-Mládková a Nikola Zatlkajová.Titul najlepšieho kanoistu patrí prvýkrát Vincentovi Farkasovi (92 bodov), na druhom mieste skončil Matej Rusnák a na treťom Ľubomír Hagara. Najlepším juniorom je Csaba Zalka, v kategórii Tréner roka zvíťazil Peter Likér. Za Výkon roka označili striebornú jazdu štvorkajaka z OH v Riu. Myšák, Vlček, Tarr a Tibor Linka v olympijskej sezóne nadviazali na skvelé výkony z roku 2015, v ktorom vybojovali zlato na MS Miláne.Na európskom šampionáte v Moskve triumfovali na kilometrovej trati a na neolympijskej päťstovke finišovali druhí. Z olympijského kanála v Riu vylovili vytúženú medailu, nad ich sily boli iba suverénni Nemci. Symbióza skúsenosti s mladíckou dravosťou zatiaľ prináša ovocie.prezradil Myšák.