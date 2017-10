Vlha po dcérinej šestnástej priečke: Slováci nech nezatracujú

Na archívnej snímke otec slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej Igor Vlha. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na archívnej snímke otec slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej Igor Vlha. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Sölden 28. októbra (TASR) - Petra Vlhová čakala v minulej sezóne Svetového pohára alpských lyžiarok na víťazstvo až do jej záveru. Na úvod nového ročníka obsadila v obrovskom slalome v rakúskom Söldene šestnástu pozíciu. Otec a finančný manažér tímu Igor Vlha to vzhľadom na všetky okolnosti vrátane menšieho zranenia považuje za pozitívny vstup.Vlhová odštartovala ziskom pätnástich bodov do hodnotenia SP. "Okolo pätnástky to je stále dobré. Lyžovanie je hore-dole. Asi nebol ten deň, ktorý musí byť optimálny. Už ráno, keď vstanete, sám viete, že je ten deň. Nebolo to zlé, šestnásta na úvod sezóny, troška sme sa porovnali. Myslím si, že z celkového hľadiska je šestnáste miesto dobré," zhodnotil Vlha.Dvadsaťdvaročná slovenská reprezentantka si síce do súťaže nepreniesla časy z tréningov, Vlha však nabáda k trpezlivosti. Po prestávke bude seriál pokračovať špeciálnym slalomom, v ktorom slávila najväčšie úspechy svojej doterajšej kariéry. Vo fínskom Levi sa uskutoční v sobotu 11. novembra, následne sa 25., resp. 26. novembra pôjdu "obrák" aj "špeciál" v americkom Killingtone. V Levi bude Vlhová obhajovať tretí stupienok, vlani tam nestačila iba na Mikaelu Shiffrinovú z USA a Švajčiarku Wendy Holdenerovú. Hneď za ňou skončila Veronika Velez-Zuzulová, skúsenejšia krajanka je po operácii a tentoraz bude absentovať. "Je len začiatok, nič sa nedeje. Sezóna sa rozbieha, ideme do Levi, ideme do Killingotnu. Peťa má najazdené, má natrénované, v tréningoch robí dobré časy. Minulú sezónu sme čakali na víťazstvo do posledných pretekov, Slováci nech nezatracujú, myslím si, že to príde," pokračoval Vlha.Podľa oficiálneho údaja usporiadateľov si sobotňajšiu ouvertúru žien nenechalo ujsť 14.500 divákov. Vlhová sa z kulisy až toľko netešila - na trati ju nemala čas vnímať a v cieli pocítila i miernu frustráciu. Jej otec však ocenil význam tradičného otváracieho podujatia na ľadovci Rettenbach: "Sölden je Sölden. Je tu veľa firiem, každý sa ukazuje, prezentuje. Je to začiatok sezóny, Sölden sú top preteky. Dúfam, že v nedeľu to mužom vyjde, aj keď hlásia veľmi, veľmi silný vietor. Verím, že im to vyjde, lebo pri mužoch je ešte lepšia atmosféra."Obrovský slalom mužov aj so Slovákom Andreasom Žampom má prvé kolo naplánované na 10.00 h. Vlhová pod vedením Taliana Livia Magoniho bude už v nedeľu opäť trénovať s výhľadom na Levi. "Potom prídu domov, dva dni pauza a odchádzajú do Litvy do haly. Odtiaľ už do Helsínk a následne autovlakom. My za nimi priletíme v stredu alebo vo štvrtok pred pretekmi," priblížil Vlha pre slovenské médiá najbližší program tímu.