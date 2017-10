Vlhová bojovala aj so zranením lýtka: Všetko máme pred sebou

Na snímke slovenská slalomárka Petra Vlhová na trati prvého kola otváracieho preteku Svetového pohára, obrovského slalomu v rakúskom Söldene 28. októbra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Sölden 28. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nastúpila na obrovský slalom Svetového pohára v rakúskom Söldene s menším zranením. Podľa informácií z tímu ju na rozcvičke bolestivo zasiahla do lýtka tyč, ktorá letela dolu traťou. Nešťastný okamih iba potvrdil Vlhovej slová, že sobota nebola jej deň.Slovenka skončila šestnásta, keď si v druhom kole polepšila o jediné miesto. Neobhájila ôsmu pozíciu z úvodných pretekov minulého ročníka. Jej najlepším umiestnením v obrovskom slalome zostala siedma priečka v americkom Aspene v marci tohto roka.povedala Vlhová pre slovenské médiá.Ouvertúra na ľadovci Rettenbach ponúkla všetkým pretekárkam prvú možnosť súťažne sa porovnať so súperkami. Organizátori museli pre silný vietor trochu posunúť čas začiatku prvého kola, no najmä znížiť bránu štartu o 80 metrov. Vlhová odmietla posudzovať svoj výsledok podľa prírodných pomerov:Vlhová zaostala za víťaznou Nemkou Viktoriou Rebensburgovou presne o dve sekundy. Taliansky tréner 22-ročnej slovenskej reprezentantky Livio Magoni netajil nespokojnosť s vystúpením svojej zverenky, ale aj celého tímu.skonštatoval Magoni.Po tradičnom otvorení sezóny v Söldene nasleduje pauza, Vlhová sa nakrátko zastaví doma a potom zamieri do dejiska ďalšej súťaže. Vo fínskom Levi za Severnou polárnou kružnicou je v sobotu 11. novembra na programe prvý špeciálny slalom nového ročníka.zdôraznil na záver Magoni.