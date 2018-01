Vlhová bola po 1. kole obrovského slalomu štrnásta

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 1. kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v slovinskej Kranjskej Gore 6. januára 2018. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Kranjska Gora 6. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po prvom kole sobotňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára na štrnástej priečke. V slovinskej Kranjskej Gore mala odstup 2,23 sekundy na vedúcu Mikaelu Shiffrinovú. Američanka odsunula na druhé miesto o 86 stotín Tessu Worleyovú z Francúzska. Tretia bola rakúska zjazdárka Stephanie Brunnerová (+1,30).Vlhová sa na trať prvého kola, ktorú pripravil francúzsky tréner a manžel Veroniky Velez-Zuzulovej Romain Velez, vydala so štartovým číslom 11. Už na prvom medzičase zaostávala o 86 stotín sekundy, no Shiffrinová odstavila všetky konkurentky a preto bolo dôležité porovnanie s ostatnými súperkami. Na posun do prvej desiatky chýbali Vlhovej necelé tri desatiny. Na siedmu priečku, ktorá je jej najlepší výsledok v obrovskom slalome a umiestnila sa na nej aj v predchádzajúcej súťaži v rakúskom Lienzi, strácala 55 stotín. Ďalšia slovenská reprezentantka Barbara Kantorová nedokončila prvé kolo.Vyslaný redaktor TASR Andrej Bezák