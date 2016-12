Vlhová do 2. kola obráku, na čele Shiffrinová, Mölggovej prienik

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová postúpila do 2. kola utorňajšieho obrovského slalomu Svetového pohára. V rakúskom Semmeringu zaostala za vedúcou Američankou Mikealou Shiffrinovou 1,45 s a usadila sa na 21. priečke.Dvadsaťjedenročná Slovenka približne v polovici pretekárskeho svahu vyšla v jednom z oblúkov trochu z rovnováhy a do cieľa sa to prejavilo na sekundovej strate. V hornej časti mala pritom 11. najlepší medzičas. Práve úvodná fáza súťaže bola kritériom jazdy Shiffrinovej, dole však trochu zaváhala a do 2. kola si preniesla náskok 27 a 49 stotín pred Taliankami Manuelou Mölggovou a Martou Bassinovou.Mölggovevj výkon sľuboval do druhej časti súťaže zaujímavú zápletku s historickým pozadím. Tridsaťtriročnú Talianku dlhé roky spájal s Veronikou Velez-Zuzulovou podobný osud, keď oba špičkové lyžiarky, jedna v obrovskom a druhá v špeciálnom slalome, niekoľkokrát od prvého víťazstva v pretekoch SP oddelili len stotinky. Slovenka smolu pretrhla práve v Semmeringu v slalome v roku 2012, Mölggová sa v tej sezóne zranila a odvtedy sa nedokázala vrátiť v obrovskom slalome do špičky a až v prebiehajúcej zime sa jej to začalo dariť. V kariére ju zdobí celkovo 10 pódiových umiestnení, z toho 6 druhých miest. V roku 2008 ju od víťazstva v La Moline delili len dve stotinky.Udalosťou súťaže bol aj návrat dlhodobo zranenej domácej hviezdy Anny Veithovej. Pretekárka, ktorá pod priezviskom Fenningerová získala dva veľké glóbusy celkovej víťazky SP, však ešte nie je vo forme a s mankom 3,21 s nemala šancu na postup do druhého kola.