Vlhová je po 1. kole obrovského slalomu v top10, Shiffrinová pochybila

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 1. kola obrovského slalomu SP žien v talianskom Kronplatzi 23. januára 2018. Foto: TASR/AP Slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 1. kola obrovského slalomu SP žien v talianskom Kronplatzi 23. januára 2018. Foto: TASR/AP

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová padá na trati 1. kola obrovského slalomu SP žien v talianskom Kronplatzi 23. januára 2018. Foto: TASR/AP Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová padá na trati 1. kola obrovského slalomu SP žien v talianskom Kronplatzi 23. januára 2018. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kronplatz 23. januára (TASR - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová zašla v 1. kole utorkového obrovského slalomu Svetového pohára ôsmy čas po 30-ke štartujúcich. V talianskom stredisku Kronplatz sa do čela súťaže dostala Nórka Ragnhild Möwinckelová, o 8 stotín pred domácu Martu Bassinovú, ďalšiu stotinu zaostala Nemka Viktoria Rebensburgová. Vedúca pretekárka SP, Američanka Mikaela Shiffrinová vypadla.Vlhová v 1. kole s číslom 13 prišla do cieľa priebežne šiesta. Hoci potom klesla, bolo zrejmé, že v druhej jazde, v ktorej vie riadne pridať, sa chystala atakovať svoje doterajšie maximum v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne. Podľa času mohla pomýšľať aj na lepšie ako 7. miesto, pravda, pódium jej bolo vzdialené vyše sekundy (+1,24 za Nórkou). Najviac stratila podľa očakávania v hornej plochej časti, kde jej navyše nevyšiel jeden oblúk, ale v technicky vyťažených úsekoch držala relatívne dobrý rytmus.Skvelé tempo nasadila aj Shiffrinová, ale s výbornými medzičasmi to prepálila na prelome so strminy. V príliš priamom nájazde sa snažila udržať optimálnu líniu a spravila školácku zjazdársku chybu, keď sa do oblúka vrhla s prílišným tlakom na vnútornú lyžu a padla.