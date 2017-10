Vlhová má v Söldene najvyššie ciele, Žampovci vzývajú počasie

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prvé podujatie novej sezóny SP v alpskom lyžovaní:



obrovský slalom - Sölden (Rak.)



ženy /VLHOVÁ/ - sobota 28. októbra, 10.00/13.00

muži /Andreas ŽAMPA/ - nedeľa 29. októbra: 10.00/13.00

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sölden 26. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová absolvuje prvý z tridsiatich plánovaných štartov v olympijskej sezóne v úvodných pretekoch Svetového pohára v Söldene. V obrovskom slalome na rakúskom ľadovci sa cez víkend predstaví aj Andreas Žampa.Pre Vlhovú je "obrák" po špeciálnom slalome druhá disciplína, kde sa chce zaradiť do užšej špičky. Vlani mohla v Söldene iba prekvapiť a podarilo sa jej to ôsmou priečkou, na začiatku ročníka 2017/18 už patrí k adeptkám minimálne na takéto umiestnenie.povedala Vlhová.Ženy majú prvé kolo na programe v sobotu 28. októbra o 10.00 h, druhé sa pôjde od 13.00 h. Minulý rok sa radovala Švajčiarka Lara Gutová. Nebude však obhajovať víťazstvo pre zranenie z predsezónneho obdobia, ktoré vyradilo aj ďalšie popredné lyžiarky, iné zase dali prioritu tréningu a neskoršieho súťažného štartu do sezóny.Súťaž mužov sa uskutoční o deň neskôr v rovnakých časoch, obhajcom prvenstva bude Alexis Pinturault z Francúzska. Pre zranenia chýbajú Rakúšania Marcel Hirscher a Philipp Schörghofer, Carlo Janka zo Švajčiarska či Nór Aleksander Aamodt Kilde. Andreas Žampa nepostúpil pred rokom do druhého kola rovnako ako starší z bratskej dvojice Adam, ktorý je však po operácii pravého kolena. V najbližších týždňoch naňho čaká rehabilitácia a musí vynechať začiatok nového ročníka.cituje Slovenská lyžiarska asociácia trénera Tomáša Žampu.