Vlhová myslí na super-G. Paradox na disciplínu lúčiacej sa Mazeovej

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli prvého kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v slovinskom Maribore, 7. januára 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovinská pretekárka Tina Mazeová v cieli prvého kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v slovinskom Maribore, 7. januára 2017. Tina Mazeová sa na materskom svahu rozlúčila s bohatou a žiarivou kariérou Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Maribor 7. januára (TASR) - Petre Vlhovej "Pohorje" ani v sobotu radosť neprinieslo. Úpätie kopcov pri Maribore je pre slovenskú lyžiarku akoby zakliate. Pred štyrmi rokmi nepostúpila do 2. kola slalomu, o dva roky neskôr ju v 2. kole prehustených bránok po chybe neklasifikovali a vlani v Slovinsku podujatie zrušili vo fáze, keď mala top-formu. Teraz po veľkej chybe v obrovskom slalome nepostúpila do 2. kola. "Kliatba? Ja to takto neberiem. Spravila som chybu a bohužiaľ, je tu len jedna šanca. Zajtra bude v slalome ďalšia a ja už v mysli prepínam na túto súťaž," konštatovala pre TASR.Za staviteľa trate 1. kola nedeľňajšieho špeciálneho slalomu v Maribore sezónny systém určil jej trénera Livia Magoniho. Práve z hľadiska vytýčených kurzov je ambiciózna Slovenka kritická voči architektom súčasných obrákov, teda disciplíny, ktorá pre svoje parametre vyžaduje od zjazdárov tie najvyššie technické nároky:Cez obrovský slalom vedie cesta k priam dokonalej zjazdárskej univerzalite a excelentným príkladom je azda najvšestrannejšia zjazdárka tejto éry. Tina Mazeová vo Svetovom pohári dobýjala v obráku prvé pódiové umiestnenia a nasledoval super-G. Keď vo svojej obľúbenej disciplíne nazbierala päť víťazstiev, až potom sa začala triumfálne presadzovať aj v ostatných, začala zjazdom, pridala slalom a paradoxne sa až naposledy dočkala triumfu (jediného v SP) aj v superobrovskom slalome. V najmladšej alpskej disciplíne pritom až 17-krát stála naa získala v nej okrem titulu majsterky sveta aj jeden z dvoch jediných malých glóbusov v SP. Tretí bol veľký, čo sa pri formáte takejto lyžiarky zdá byť skromný výpočet.Slovinka z pohľadu celozimných trofejí trochu doplácala na svoju univerzálnosť, ale nikto je nevezme fakt, že počas jej éry žiadna iná pretekárka nedokázala šesť sezón jazdiť v popredí všetkých disciplín. Z toho v troch ročníkoch jazdila na každom fronte na úplnej špici a v zime 2012/13 predviedla dovtedy i zrejme naveky neopakovateľnú dominanciu, keď popri spomínaných dvoch sezónnych tituloch (obr.slalom a super-G), skončila druhá v hodnotení slalomu i zjazdu... Ako úžasná vojde do dejín aj jej (pravdepodobne) posledná štandardná zima, na ktorej konci ju v roku 2015 zdobilo druhé miesto v celkovom poradí, tretie priečky v slalome, super-G a zjazde, piate v obráku a dva tituly majsterky sveta - v kráľovskom zjazde a príznačne v kombinácii.Tina Mazeová v sobotu svoju grandióznu kariéru ukončila impozantne. Už nie súťažne, veď nepretekala poldruha sezóny. Na kopci, ktorý ju vyniesol do lyžiarskych dejín sa postavila do búdky so štartovým číslom 34 a za frenetických ovácií svojich fanúšikov absolvovala svoje 401. preteky SP. Takmer určite posledné, hoci 26-násobná víťazka pretekov SP, 13-násobná medailistka a 6-násobná zlatá medailistka z vrcholných podujatí konštatovala:Aj jej záverečné šou - Mazeová najprv zastavila pri trénerskom tíme po zhruba polminúte jazdy a potom aj pred cieľovou čiarou. Vypla si viazanie a do priestoru, v ktorom sa zvykla tešiť z triumfov, prišla peši. Časti výstroja povyhadzovala medzi divákov a vyhlásila: