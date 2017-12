Vlhová obsadila v slalome SP v Lienzi 5. priečku, vyhrala Shiffrinová

Lienz 28. decembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila piata vo štvrtkovom slalome Svetového pohára. V rakúskom Lienzi jasne dominovala fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová, druhá Švajčiarka Wendy Holdenerová zaostala 89 stotín a tretia Švédka Frida Hansdotterová sekundu a 22 stotín. Vlhová nabrala dvojkolové manko 1,82 s, jej krajanka Barbara Kantorová nedokončila prvú jazdu.





Shiffrinová v 22 rokoch slávila svoj 36. triumf v seriáli. V priebežnom poradí slalomu vedie o 75 bodov pred jej veľkou rivalkou a vrstovníčkou. V celkovom poradí SP má vedúca Američanka obrovský náskok, vďaka 22. umiestneniu v top10 kariéry SP si Vlhová udržala štvrtú priečku. Pre slovenské alpské lyžovanie je dobrá správa, že Veronika Velez-Zuzulová, chystajúca sa po zranení na návrat, klesla síce v štartovom renkingu na 6. priečku, ale na nej nie je vďaka súťažným okolnostiam sezóny pred ďalším slalomom v Záhrebe bezprostredne ohrozená. Plánovaný návrat v Kranjskej Gore by jej tak umožnil aktívne si udržať miesto v žrebovanej sedmičke s výhľadom olympijskej súťaže.

Shiffrinová slávila v roku 2011 v Lienzi, ktorý sa ako medzisviatočné dejisko SP strieda so Semmeringom, svoje prvé pódiové umiestnenie v seriáli. Mala vtedy 16 rokov a o dve sezóny neskôr ju na domácom svahu zdolala len legendárna Marlies Schildová. V roku 2015 Američanku zabrzdilo zranenie. Jej tretí štart sa niesol v znamení okázalého prvého kola, totálne ho ovládla, keď celú konkurenciu odstavila rozdielom minimálne jednej výkonnostnej triedy. Hansdotterová zaostala 1,14 s, Vlhová figurovala priebežne na 4. priečke s mankom 1,58 s.

Architektom trate 1. kola bol Shiffrinovej tréner, v prípade fenomenálnej slalomárky to však nie je až taký kritériový faktor. V každom prípade však mala narysované línie, ktoré na selektívnom profile kopca umožnili v niektorých bránkach získavať celé desatiny na konkurenciu, bez toho, že by jej rivalky robili výrazné chyby. Naopak, slalomárska superšampiónka si neodpustila tradičnú technickú chybu, ale tradične ju aj bleskovo korigovala. Ináč rysovala oblúky ľahlo aj tam, kde sa ostatné pretekárky úporne snažili udržať vrchný nájazd.

Petra Vlhová sa v druhej zatvorenej fáze dostala dva-trikrát nižšie pod bránku, ale jasnú stratu nabrala, podobne ako ostatné lyžiarky, už na prvom medzičase. Vyše polsekundy na prvých cca 21 sekundách je výrazný údaj. Rozdielový bol práve úsek pred prvým meraním, kde autor kurzu zmenil rytmiku na širšie odstupy bránok ešte pred nájazdom do prvej strminy.

uviedla v cieľových priestoroch Slovenka.

Druhé kolo

Vlhovej tréner Livio Magnoni a pre jeho zverenku sa primárny cieľ vyvinul do ataku pódiového umiestnenia:

V doterajších troch slalomoch sezóny (jednom paralelnom) raz Shiffrinovú zdolala a dvakrát bola za ňou druhá.

Vo štvrtok rezonovala aj otázka povrchu, na popoludňajšie druhé kolo sa očakával ťažší odmäkový sneh, pohroma pre

svetového slalomu na čele s Vlhovou. Zmena podmienok bola badateľná od začiatku a pretekárky mali postupne čoraz viac problémov najmä v spodnej časti, plnej snehových

Jedna z dier bola osudná aj pre Vlhová, ktorá na medzičase nasadila výrazný náskok na vedúcu Rakúšanku Bernadette Schildovú. Slovenke však ušla vonkajšia lyža na vnútornej hrane a do ďalšej bránky vošla neskoro. Aj keď rytmus príliš nestratila, podmienky pre ňu boli veľká prekážka a ďalšia chybička v spodnej časti ju tesne stála desiate pódiové umiestnenie kariéry.

povedala Vlhová pre TASR v cieli druhého kola.

Výsledky slalomu SP žien v Lienzi:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:43,87 min, 2. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,89 s, 3. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,22, 4. Bernadette Schildová (Rak.) +1,77, 5. Petra VLHOVÁ (SR) a Estelle Alphandová (Švéd.) obe +1,82, 7. Katharina Gallhuberová (Rak.) +2,01, 8. Christina Geigerová (Nem.) +2,21, 9. Melanie Meillardová a Denise Feierabendová (obe Švaj.) obe +2,31



Celkové poradie SP (po 13 z 37 súťaží):



1. Shiffrinová 821 bodov, 2. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 430, 3. Tina Weiratherová (Licht.) 374, 4. VLHOVÁ 349, 5. Michelle Gisinová (Švaj.) 323, 6. Tessa Worleyová (Fr.) 286



Poradie slalomu po štvrtej súťaži:



1. Shiffrinová 380 bodov, 2. VLHOVÁ 305, 3. Holdenerová 185, 4. Hansdotterová 181, 5. Feierabendová 126, 6. Schildová 122

"Dalo sa ísť rýchlejšie, išla som veľmi pomaly a dookola, zatiaľ čo Shiffrinová išla rovno. Bolo potrebné riskovať, ale išla som trošku opatrnejšie. Nezdá sa to, ale strata sa naberá postupne. Je viditeľná, no nič nie je stratené,""staval""Druhá, tretia a štvrtá sme tam nasekané. Útočiť sa dá, druhé kolo pôjdem naplno a uvidíme, čo z toho bude.""ľadové divy""vaničiek"."Mrzí ma to, pretože piate miesto je skvelé, ale chcem byť stále na pódiu. Stále chcem podávať najlepšie výkony, aké viem, tentoraz mi to však nevyšlo. Nič sa nedá robiť, aj takéto sú dni. Bolo to veľmi ťažké, pretože podmienky neboli optimálne. Bol to veľký boj, každý bojoval, spravila som trošku chyby, ktoré ma niečo stáli,"