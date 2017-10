Vlhová po 1. kole obr. slalomu v Söldene sedemnásta, líderkou Mölggová

Na snímke slovenská slalomárka Petra Vlhová na trati prvého kola otváracieho preteku Svetového pohára, obrovského slalomu v rakúskom Söldene 28. októbra 2017. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Sölden 28. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová postúpila 17. najlepším časom do druhého kola obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene. V 1. kole so štartovým číslom 14 zaostala za vedúcou Taliankou Manuelou Mölggovou o 1,66 sekundy. V druhom kole (13.00) tak vyštartuje ako 14. v poradí.povedala Vlhová v cieli prvého kola.V úvodnom podujatí sezóny si dokázala Mölggová vypracovať náskok 12 stotín sekundy pred druhou Mikaelou Shiffrinovou z USA, priebežná tretia priečka patrila Nemke Viktorii Rebensburgovej (+0,33). Obhajkyňa malého krištáľového glóbusu Tessa Worleyová z Francúzska figurovala po 1. kole na šiestej pozícii (+0,64). V sobotňajšej ouvertúre SP sa predstavila aj Američanka Lindsey Vonnová, vo svojom prvom obrovskom slalome po takmer dvoch rokoch však stratila na Mölggovú až 3,31 sekundy a do 2. kola sa neprebojovala.