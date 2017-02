Vlhová po 1.kole obrovského slalomu na MS trinásta, líderkou Worleyová

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová. Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

St. Moritz 16. februára (TASR) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová figurovala po 1. kole štvrtkového obrovského slalomu na MS v alpských lyžiarskych disciplínach v St. Moritzi na 13. mieste, keď na líderku Tessu Worleyovú z Francúzska stratila 1,65 sekundy.Worleyová, ktorá vedie priebežné hodnotenie tejto disciplíny vo Svetovom pohári, potvrdila pozíciu najväčšej favoritky. So štartovým číslom jeden dokázala zajazdiť najrýchlejší čas a jej vedenie už žiadna ďalšia pretekárka ani len neohrozila. Najviac sa jej priblížila Talianka Sofia Goggiová, ktorá stratila necelú pol sekundu (+0,48 s), do jednej sekundy sa ešte zmestila tretia Mikaela Shiffrinová z USA (+0,72). Zrejme medzi nimi sa strhne boj o zlato, keďže ďalšie ženy už výraznejšie zaostali. Obhajkyňa titulu Rakúšanka Anna Veithová sa dokonca umiestnila až v tretej desiatke. "Jazdu som si veľmi užila, som s ňou spokojná," vyznala sa Worleyová pre stanicu Eurosport. "V druhom kole pôjdem do toho opäť naplno. Celý tím ma podporuje, aby som získala to, po čo som si do St. Moritzu prišla," netajila francúzska reprezentantka najvyššie ambície.Vlhová sa vydala na trať so štartovým číslom 16 a hneď v úvodných bránkach našla výborný rytmus. Na prvom medzičase mala piaty najlepší čas, so zatvorenými bránkami v technickej strednej pasáži sa však už ťažšie pasovala. Nakoniec prišla do cieľa na priebežnom 11. mieste, z ďalších pretekárok ju predstihli len Rakúšanka Bernadette Schildová a Nórka Kristin Lysdahlová. Trinásta pozícia v nabitom poradí dávala Vlhovej sľubnú šancu na prienik do prvej desiatky. So štartovým číslom 72 sa chystala na trať druhá Slovenka Tereza Jančová.