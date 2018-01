Vlhová po vypadnutí 3. v renkingu, Velez-Zuzulová mimo sedmičky

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová reaguje na trati 1. kola nočného slalomu Svetového pohára žien v rakúskom Flachau 10. januára 2018. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vypadla v 1. kole už na prvom medzičase. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Flachau 10. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nedokončila slalom Svetového pohára vo Flachau po štvrtý raz zo siedmich štartov. V prvom kole vypadla aj v rokoch 2013, 2014 a 2017, jej najlepším umiestnením v rakúskom rezorte zostáva tretia pozícia z januára 2016.Slovenkám sa vo Flachau najviac darilo práve pred dvoma rokmi. Vlhová vtedy okrem tretej skončila aj na šiestej priečke a jej krajanka Veronika Velez-Zuzulová zvíťazila v oboch slalomoch, ktoré boli na programe v priebehu pár dní. Šťastena sa však teraz obrátila, Vlhová zopakovala špicar z vlaňajška, keď sa jej prihodil ku koncu prvého kola. V utorok večer ho dostala už tesne za prvým medzičasom.povedala Vlhová po príchode do cieľových priestorov.Utorňajší neúspech brala omnoho uvoľnenejšie než nedeľňajšie štvrté miesto v slalome v Kranjskej Gore.uviedla 22-ročná slovenská reprezentantka.Okrem nej nedokončila ani švajčiarska konkurentka v celkovom poradí SP, hodnotení slalomu i štartovom renkingu disciplíny Wendy Holdenerová.poznamenala Vlhová. Udržala sa na druhej priečke hodnotenia slalomu, Švédka Frida Hansdotterová sa po tretej priečke vo Flachau priblížila na rozdiel štrnástich bodov. V štartovom renkingu je Vlhová tretia rovnako ako po Kranjskej Gore, Hansdotterová vystriedala na druhej pozícii Holdenerovú, ktorá klesla na štvrté miesto. Veronika Velez-Zuzulová sa ocitla mimo žrebovanej sedmičky na ôsmom mieste, keď ju predstihli Nórka Nina Haver-Lösethová i Melanie Meillardová zo Švajčiarska.Po nabitej šnúre, ktorá sa začala už pred Vianocami v Courcheveli a pokračovala v Lienzi, Osle, Záhrebe, Kranjskej Gore a Flachau, si Vlhová môže oddýchnuť od súťaženia. Najbližšie sa predstaví 23. januára v obrovskom slalome v Kronplatzi.aj slalom absolvuje v Lenzerheide, o štarte v kombinácii, ktorú presunuli zo St. Moritzu, sa rozhodne:Slovenskí fanúšikovia pricestovali za Vlhovou do rakúskych dejísk, ako aj do Chorvátska a Slovinska vo veľkom počte, vďaka čomu mala podporu na úrovni domácich pretekárok.dodala Slovenka.Vyslaný redaktor TASR Andrej Bezák