Vlhová sa pripravuje na preteky, Zuzulová behá na trati s kamerou

Z tlačovej konferencie poistovne Uniqa pri príležitosti vytvorenia partnerstva s lyžiarkou Petrou Vlhovou a oznámení Veroniky Velez Zuzulovej o ukončení partnerstva 18. júna 2018 v Bratislave. Na snímke lyžiarky vľavo Veronika Velez Zuzulová a vpravo Petra Vlhová počas tlačovej konferencie. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) - Od posledného podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok 2017/2018 uplynuli tri mesiace a slovenská lyžiarka Petra Vlhová pokračuje v príprave na sezónu, pričom do jej prvých pretekov zostávajú ešte štyri. Nadviazať chce na šesť pódiových umiestnení z minulého ročníka a určite aj preraziť na vrcholnom podujatí, na MS vo švédskom Aare.Vlhová v novembri minulého roka zvíťazila v slalome SP vo fínskom Levi, po Novom roku vo švajčiarskom Lenzerheide. Druhé miesto obsadila v tej istej disciplíne v americkom Killingtone, ako aj v paralelnom slalome vo francúzskom Courcheveli. Tretia priečka jej patrila na mestskom podujatí vo švédskej metropole Štokholm a v alpskej kombinácii v Crans Montane. V obrovskom slalome bola jej najlepším výsledkom siedma priečka v rakúskom Lienzi, no ku koncu sezóny súťažila aj v super-G a zjazde.Naznačuje to, že slovenská reprezentantka sa chce stať všestrannejšou lyžiarkou, naďalej sa však zameriava predovšetkým na točivé disciplíny.povedala Vlhová, ktorá mala 13. júna 23 rokov.Celkovo absolvovala v uplynulej sezóne pod trénerským vedením Taliana Livia Magoniho vrátane zimných olympijských hier v Pjongčangu vyše 30 súťažných štartov, čo zvyšuje aj nároky na zázemie:Vlhová sa v nemeckom Ofterschwangu i doma v Jasnej lúčila s kariérou Veroniky Velez-Zuzulovej. Nelúčila sa však s Velez-Zuzulovou, ktorá jej v pondelok mohla symbolicky odovzdať modrú prilbu s logom poisťovne, s ktorou Vlhová uzavrela dohodu o generálnom partnerstve. So spoločnosťou dlhé roky spolupracovala Velez-Zuzulová, ktorá zostáva súčasťou slovenského lyžovania: