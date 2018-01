Vlhová skončila tretia na mestskom podujatí v Štokholme

Štokholm 30. januára - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila na utorňajšom mestskom podujatí Svetového pohára v Štokholme tretiu pozíciu. V malom finále paralelného slalomu zdolala domácu Švédku Fridu Hansdotterovú a dosiahla jedenáste pódiové umiestnenie v kariére. Zvíťazila Nórka Nina Haverová-Lösethová, druhá skončila Wendy Holdenerová zo Švajčiarska.



Medzi mužmi prekvapujúco triumfoval Švajčiar Ramon Zenhäusern, ktorý prekonal vo finále domáceho Andreho Myhrera. Tretie miesto obsadil Nemec Linus Strasser.



V Štokholme bolo na programe druhé mestské podujatie tejto sezóny po novoročnom Osle. Ženy absolvovali v decembri v Courcheveli aj ďalší paralelný slalom, ktorý sa rovnako započítaval do poradia slalomu, ale Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) ho zaradila ako samostatnú disciplínu. V paralelslalome štartovalo 32 namiesto 16 lyžiarok a na dve jazdy sa išlo iba v šestnásťfinále, zatiaľ čo v Osle i Štokholme boli dve jazdy v každom kole.



Slovenka súperila v osemfinále s Nemkou Marinou Wallnerovou, cez ktorú postúpila s prehľadom, keď už po prvej jazde mala maximálny možný polsekundový náskok. Vo štvrťfinále sa stretla s Taliankou Irene Curtoniovou, táto konfrontácia bola omnoho tesnejšia. Vlhová si do druhej jazdy priniesla k dobru 0,04 sekundy, ale zakopla do štartovej bránky a musela doháňať výrazné manko, čo sa jej však podarilo a o štyri stotiny postúpila do semifinále. V ňom na ňu čakala Holdenerová, ktorá si vypracovala 37-stotinový náskok a v druhej jazde ho ešte mierne zvýšila. Súboj o tretie miesto mala Vlhová pod kontrolou po tom, ako Hansdotterová spadla po skoku v prvej jazde.



Vlhová si treťou priečkou utvorila maximum na mestských podujatiach, v Štokholme 2016, 2017 aj Osle 2018 bola piata. V Courcheveli skončila druhá za Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá po nedokončenom slalome v Lenzerheide vynechala Štokholm.

Svetový pohár v alpskom lyžovaní

Paralelný slalom – Štokholm (Švéd.):

ŽENY

osemfinálové 1. kolo:

Frida Hansdotterová (Švéd.-1) – Resi Stieglerová (USA-16) +1,41 s

Katharina Gallhuberová (Rak.-8) – Denise Feierabendová (Švaj.-9) +1,12

Nina Haverová-Lösethová (Nór.-5) – Katharina Truppeová (Rak.-12) +1,37

Bernadette Schildová (Rak.-4) – Chiara Costazzová (Tal.-13) +0,68

Wendy Holdenerová (Švaj.-3) – Lena Dürrová (Nem.-14) +0,08

Christina Geigerová (Nem.-11) – Melanie Meillardová (Švaj.-6) +0,12

Irene Curtoniová (Tal.-10) – Anna Swennová-Larssonová (Švéd.-7) +0,05

Petra Vlhová (SR-2) – Marina Wallnerová (Nem.-15) +0,49

Štvrťfinále:

Frida Hansdotterová (Švéd.-1) – Katharina Gallhuberová (Rak.-8) +0,66

Nina Haverová-Lösethová (Nór.-5) – Bernadette Schildová (Rak.-4) +0,11

Wendy Holdenerová (Švaj.-3) – Christina Geigerová (Nem.-11) +0,93

Petra Vlhová (SR-2) – Irene Curtoniová (Tal.-10) +0,04

Semifinále:

Nina Haverová-Lösethová (Nór.-5) – Frida Hansdotterová (Švéd.-1) +0,21

Wendy Holdenerová (Švaj.-3) – Petra Vlhová (SR-2) +0,42

o 3. miesto: Petra Vlhová (SR-2) – Frida Hansdotterová (Švéd.-1) +0,27

finále: Nina Haverová-Lösethová (Nór.-5) – Wendy Holdenerová (Švaj.-3) +0,52

Konečné poradie: 1. Nina Haverová-Lösethová (Nór.), 2. Wendy Holdenerová (Švaj.), 3. Petra Vlhová (SR), 4. Frida Hansdotterová (Švéd.)

MUŽI

semifinále:

Andre Myhrer (Švéd.-4) – Luca Aerni (Švaj.-8) +0,98

Ramon Zehnhäusern (Švaj.-11) – Linus Strasser (Nem.-15) +0,10

o 3. miesto: Linus Strasser (Nem.-15) – Luca Aerni (Švaj.-8) +0,08

finále: Ramon Zehnhäusern (Švaj.-11) – Andre Myhrer (Švéd.-4) +0,06

Konečné poradie: 1. Ramon Zehnhäusern (Švaj.), 2. Andre Myhrer (Švéd.), 3. Linus Strasser (Nem.), 4. Luca Aerni (Švaj.)