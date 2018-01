Vlhová za trojicou veľkých súperiek: Pekné, ale nevďačné miesto

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu Svetového pohára žien v slovinskej Kranjskej Gore 7. januára 2018. Foto: TASR Martin Baumann Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu Svetového pohára žien v slovinskej Kranjskej Gore 7. januára 2018. Foto: TASR Martin Baumann

Kranjska Gora 7. januára (TASR) - Mikaela Shiffrinová, Wendy Holdenerová a Frida Hansdotterová nepustili slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú na pódium v ďalšom slalome Svetového pohára. V porovnaní s predchádzajúcou súťažou v Záhrebe sa zmenilo len poradie na druhom a treťom stupienku, keď v nedeľu v Kranjskej Gore skončila Hansdotterová pred Holdenerovou.V úzko vyprofilovanej špičke ženského slalomu je náročné zmazávať manko, aké si Vlhová priniesla do druhého kola. Po prvom zaostávala za Holdenerovou o sedem desatín a za Hansdotterovou o 83 stotín sekundy. Shiffrinová si opäť išla "vlastné preteky", viedla o takmer sekundu a pol a svoj náskok dokonca ešte mierne zveľadila. "Shiffrinová, Holdenerová, Hansdotterová a ja si väčšinou potvrdzujeme svoje pozície. Je ťažké niekoho predstihnúť. Dá sa to, pokiaľ som v dvoch desatinách, ale keď mám sedem desatín na tretie miesto, už je to dosť. Bola som šťastná, že som si potvrdila pozíciu, ale aj nešťastná, že som pokazila prvé kolo," povedala Slovenka v cieľových priestoroch.Podobne ťažko hľadala aj príčiny nevydarenej úvodnej jazdy: "Kladiem si otázku, prečo sa to stalo. Na rozjazdení to bolo dobré, ale prídu preteky a neviem podať môj výkon. Išla som úplne katastrofálne. Hnevá nás to všetkých, pretože viem, na čo mám, a viem, ako lyžujem. Potrebujem riskovať, s tým, čo som išla v prvom kole, je neuveriteľné, že som skončila štvrtá. Povedala by som, že som desiata alebo pätnásta. Mám obrovské rezervy a všetci to vidia, pretože v Levi som dokázala byť so Shiffrinovou. Proste musím dať všetko bokom a sústrediť sa na seba, na svoju jazdu a riskovať, nič viac." Vlhovej tréner Livio Magoni po prvom kole konštatoval, že v podaní jeho zverenky nepripomínalo súťažnú jazdu. "Možno cítim zodpovednosť, sama voči sebe, nie voči druhým, že proste chcem prísť do cieľa. Musím sa koncentrovať sama na seba, povedať si, že nemám čo stratiť, a ísť naplno. Čo bude, to bude," pokračovala Vlhová.Po štvrtom mieste v slalome sa slovenská reprezentantka predsa len dostala na pódium, keď v súčte so sobotňajším obrovským slalomom obsadila na podujatí Zlatá líška v slovinskom stredisku tretiu priečku. Najbližšiu príležitosť prelomiť sériu umiestnení tesne pod pódiom aj v jednotlivej súťaži bude mať už v utorok vo Flachau: "Teším sa, lebo si chcem napraviť chuť. Štvrté miesto je pekné, ale pre športovca nevďačné, pretože je blízko pódia. Každého, kto súťaží a skončí na štvrtom mieste, to trošku hnevá."Po Flachau nasleduje kratšia pauza, točivé disciplíny ženského kalendára budú pokračovať 23. januára obrovským slalomom v Kronplatzi. "Momentálne som stále v dianí, trénujem, lyžujem. Možno, keby som si oddýchla teraz, tak by ma úplne vyplo. Potrebujem byť ešte koncentrovaná do Flachau a potom si konečne oddýchnem. Trošku zregenerujem, naberiem nové sily a ideme do poslednej fázy sezóny," dodala 22-ročná Vlhová.Vyslaný redaktor TASR Andrej Bezák