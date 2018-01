Vlhovej opäť tesne ušlo pódium: Som zároveň šťastná i smutná

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu Svetového pohára žien v chorvátskom Záhrebe 3. januára 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová v cieli 2. kola slalomu Svetového pohára žien v chorvátskom Záhrebe 3. januára 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 2. kola slalomu Svetového pohára žien v chorvátskom Záhrebe 3. januára 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 2. kola slalomu Svetového pohára žien v chorvátskom Záhrebe 3. januára 2018. Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 3. januára (TASR) - Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej opäť tesne ušlo pódium v jej elitnej disciplíne. V stredajšom slalome Svetového pohára v Záhrebe skončila na štvrtom mieste, keď za treťou Švédkou Fridou Hansdotterovou zaostala iba o trinásť stotín sekundy. V predchádzajúcej súťaži v Lienzi ju na piatej priečke delilo od pódia šesť desatín."Prvé kolo bolo bez chýb, ale nešla som dostatočne agresívne. V druhom kole som sa snažila ísť naplno, ale pokazila som ho. Najmä jeho spodnú časť, kde si myslím, že som bola dosť pomalá a v podstate som stratila nejaký náskok aj pódium a tým pádom som štvrtá," povedala Vlhová v cieľových priestoroch. V Záhrebe sa zopakovalo poradie na prvý troch pozíciách z Lienzu. Suverénne zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou a Hansdotterovou. "Každý športovec a každý, kto súťaží, chce podať najlepší výkon, aby sa umiestnil čo najvyššie. Samozrejme, štvrté miesto je pre športovca pekné, ale je tiež veľmi blízko pódia. Takže som zároveň šťastná aj smutná," pokračovala Vlhová.Slovenská reprezentantka sa pred pretekmi vyrovnávala so zdravotnými problémami, v utorok bojovala s horúčkou a nezúčastnila sa ani na verejnom žrebovaní štartových čísel. Tento aspekt však nehodnotila ako rozhodujúci pre jej rezultát: "Zdravotne to nie je ideálne, ale na druhej strane, nie je to ani najhoršie. Áno, bola som chorá, ale v stredu som už bola fit a dalo sa ísť naplno. Takže chorobu by som nevnímala tak, že by ma nejako ovplyvnila." V druhom kole na ašpirantky na titul Snehová kráľovná, o ktorý lyžiarky súperia v chorvátskej metropole, nesnežilo, zato však husto pršalo. "Podmienky neboli ideálne, ale všetky sme mali rovnaké. Bez ohľadu na ne som do toho dala všetko a štvrté miesto ja nakoniec dobré, i keď je veľmi blízko pódia. Mám ďalšie body a ideme ďalej," uviedla Vlhová. V celkovom poradí SP figuruje na tretej priečke, v hodnotení slalomu je druhá. V oboch klasifikáciách dominuje Shiffrinová.Dvadsaťdvaročná Slovenka si pripísala 25. výsledok v prvej desiatke, no musí si počkať na okrúhle desiate pódiové umiestnenie. Zatiaľ naposledy ho dosiahla v decembrovom paralelnom slalome v Courcheveli. Na pondelňajšom mestskom podujatí v Osle skončila vo štvrťfinále. Najbližšiu možnosť bude mať už cez víkend v Kranjskej Gore, kde sú na programe sobotný obrovský a nedeľný špeciálny slalom. "Bude to ďalšia šanca. Chcem podať čo najlepší výkon, aby som s ním bola spokojná ja. Potom uvidíme, čo z toho vzíde. Sezóna ide zatiaľ dobre, ale mohla by ísť aj lepšie," dodala Vlhová.