Vlkolínec bol v minulosti jednou z ulíc Ružomberka

Ružomberok 30. mája (TASR) - Podhorská osada Vlkolínec, rozprestierajúca sa na južnom svahu jedného z výbežkov hlavného hrebeňa Veľkej Fatry, patrila v minulosti medzi štyri mimomestské ružomberské ulice. Okrem Vlkolínca boli majetkoprávnou a administratívnou súčasťou mesta pod Čebraťom aj lokality Biely Potok, Černová a Villa Ludrová. Volali sa ulice, no v skutočnosti to boli osady, ktoré nemali vlastnú samosprávu.Ešte v 16. storočí vydal vtedajší panovník dekrét, ktorým legalizoval ich zaradenie medzi ulice mesta Ružomberok. Samostatnými obcami síce nikdy neboli, no administratívu mať museli. Na overovanie písomností používali vlastné pečatidlo. Dokladá to aj pravdepodobne prvá písomná zmienka o obci Vlkolínec z roku 1376, kde sa oblasť spomína ako jedna z častí mesta - "ulíc" Ružomberka.zamyslel sa jeden z terajších obyvateľov Vlkolínca Anton Sabucha. Že by z toho však boli nejaké výhody, sa podľa neho povedať nedá.dodal.Obyvatelia Vlkolínca sa v minulosti zaoberali najmä poľnohospodárstvom a pastierstvom. Keď sa v 50-tych rokoch začali vyberať kontingenty, ľudí to znechutilo, prestali hospodáriť a odišli radšej pracovať do Ružomberka do fabrík.zaspomínal si rodený Vlkolínčan.Vlkolínec dodnes nie je samostatnou obcou a patrí pod Ružomberok. Lokalita sa nachádza v Liptovskej stolici. Povesť hovorí, že jej názov je odvodený od častého výskytu vlkov v okolí. Je pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry a v roku 1993 bol zapísaný do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Okrem vrchu Sidorovo Vlkolínec obklopujú z východnej strany kopce Stráňa, od západu Laz a Diel a od juhu Ravný diel.