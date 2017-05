Vlna protivládnych protestov vo Venezuele má ďalšie obete

Na snímke protestujúca mládež v v Caracase, Venezuela, 27.mája 2017. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Caracas 29. mája (TASR) - Pri neutíchajúcich protestoch proti vláde vo Venezuele prišiel o život ďalší demonštrant. Dvadsaťročný muž zomrel v nedeľu v nemocnici v meste Lechería v štáte Anzoátegui na severovýchode krajiny, uviedla tamojšia prokuratúra. Vláda oznámila aj smrť bývalého vojaka pri ďalšom incidente súvisiacom s protestmi.Mladého aktivistu z opozičnej strany Vôľa ľudu (VP) podľa správ vážne postrelili do brušnej oblasti a bol jedným z početných zranených počas sobotňajšej demonštrácie.Bývalého príslušníka Národnej gardy zabili "ostrými predmetmi" a výstrelom v sobotu popoludní v štáte Lara na západe Venezuely po tom, ako ho miestni obyvatelia obvinili, že si kamerou nahráva účastníkov pohrebu protestujúceho, ktorého údajne zabili práve gardisti.Po takmer ôsmich týždňoch celonárodných protestov sa tým počet mŕtvych zvýšil na najmenej 60. Zranenia utrpelo viac ako 1000 ľudí.Venezuela v súčasnosti čelí najhoršej ekonomickej kríze vo svojej histórii, hoci má najväčšie zásoby ropy na svete. Juhoamerická krajina zápasí s nedostatkom potravín a liekov, detská úmrtnosť sa tam v poslednom období zvýšila o 30 percent, píše agentúra DPA.Oponenti vlády prezidenta Nicolása Madura vychádzajú do ulíc takmer každý deň od prelomu marca a apríla. Opozícia obviňuje Madura z obmedzovania demokracie a žiada okamžité predčasné voľby, prepustenie politických väzňov i prijatie humanitárnej pomoci.Prezident naopak obviňuje opozíciu, že sa spriahla so zahraničím s cieľom vykonať vo Venezuele prevrat. Armáda v krajine dostala osobitné právomoci a vyzbrojili tiež približne 500.000 členov domobrán.