Vnučka britskej kráľovnej Zara Tindallová potratila dieťa

Na archívnej snímke 6. mája 2016 sú vnučka kráľovnej Alžbety II. Zara Tindallová (vpravo), jej manžel Mike Tindallová a ich dcéra Mia v Badmintone. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Londýn 24. decembra (TASR) - Britská džokejka Zara Tindallová, ktorá je vnučkou kráľovnej Alžbety II., prišla o nenarodené dieťa. Oznámila to dnes hovorkyňa Tindallovej a jej manžela, bývalého reprezentanta Anglicka v ragby Mika Tindalla.Zara a Mike Tindallovci oznámili v závere novembra, že očakávajú narodenie druhého spoločného dieťaťa. Podľa vtedajšieho vyhlásenia kráľovského paláca malo prísť na svet koncom jari. Nový potomok by bol pritom už šiestym pravnúčaťom kráľovnej Alžbety II. a jej manžela princa Philipa.Ohľadne tragickej udalosti hovorkyňa neuviedla nijaké podrobnosti a požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia Tindallovcov.Zara Tindallová (35), ktorá je dcérou princeznej Anny a džokeja Marka Phillipsa, má so svojim manželom dvojročnú dcéru Miu.