Vnučka Johna F. Kennedyho sa vydala. Za študenta medicíny

New York 11. septembra (TASR) - Vnučka zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová (27) sa dnes na ostrove Martha's Vineyard v americkom štáte Massachusetts zosobášila so svojím priateľom Georgeom Moranom (28). Informovala o tom agentúra AP.Svadobný obrad, ktorý sa odohral v rodinnom sídle Kennedyovcov, viedol bývalý guvernér Massachusetts Deval Patrick. Dvojica sa zoznámila počas štúdií na Yalovej univerzite. Schlossbergová do júla pracovala ako environmentálna redaktorka denníka New York Times. Moran je študentom medicíny na Kolumbijskej univerzite.Tatiana Schlossbergová je druhým dieťaťom dcéry Johna F. Kennedyho a bývalej veľvyslankyne Spojených štátov v Japonsku Caroline Kennedyovej. Tatiana (27) má ešte staršiu sestru Rose a mladšieho brata Jacka. Sú to jediní vnuci prezidenta Kennedyho.V čase atentátu na Kennedyho z 22. novembra 1963 mala Caroline Kennedyová šesť rokov.