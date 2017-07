Vnuk Jána Kozáka odchádza z Tottenhamu. Podpísal zmluvu s Aalborgom

Filip Lesniak, archívna snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Kodaň 1. júla (TASR) - Slovenský futbalista Filip Lesniak sa stal novou posilou dánskeho klubu Aalborg BK, s ktorým podpísal trojročnú zmluvu. V minulej sezóne pôsobil vnuk reprezentačného trénera SR Jána Kozáka v Tottenhame Hotspur, v drese ktorého si v 34. kole Premier League odkrútil premiéru proti Leicesteru City a počas svojho krátkeho pobytu na ihrisku dokonca stihol prihrať na gól Harrymu Kaneovi.V novej sezóne by však hrozilo, že by v dresenedostával veľa šancí, preto zvolil zmenu.povedal na margo svojho prestupu pre web kosiceonline.sk Lesniak, ktorého najviac presvedčil záujem zo strany trénera:V tíme štvornásobného majstra Dánska nebude Lesniak jediný slovenský futbalista. Pôsobí v ňom aj útočník Jakub Sylvestr. Aalborgu nevyšla uplynulá sezóna podľa predstáv. V základnej časti Superligy obsadil ôsmu priečku a neprebojoval sa do skupiny o titul. Naopak, musel bojovať v skupine o udržanie. V tej sa napokon zachránil s jednobodovým náskokom pred Aarhusom.