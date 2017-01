Vo februári majú začať stavať náhradné byty v Dúbravke

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. januára (TASR) – Hlavné mesto má vo februári začať s výstavbou náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných bytov. V bratislavskej Dúbravke, v lokalite Pri kríži, sa má postaviť za 4,7 milióna eur prvých 68 bytových náhrad. Mestská časť však považuje tieto informácie zo strany magistrátu za nešťastné a predčasné.Zhotoviteľom stavby je podľa magistrátu vysúťažená spoločnosť Metrostav Slovakia, s ktorou hlavné mesto podpísalo zmluvu o dielo. Firma by mala s výstavbou začať v druhej polovici februára, pričom samotná výstavba by mala trvať do 295 dní od odovzdania staveniska.povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. V októbri 2016 bratislavskí mestskí poslanci totiž stopli výstavbu náhradných bytov v lokalite Pri kríži dovtedy, kým nebude vyriešená situácia s parkovacími miestami a doriešené vybudovanie parku a dosadenie zelene.Mesto teraz deklaruje, že pre bytový dom bude vybudovaných 85 parkovacích miest a pre obyvateľov žijúcich v okolí výstavby ďalších 96 miest na parkovanie. Magistrát vyčlenil na vybudovanie parkoviska s rozlohou 3854 štvorcových metrov (m2) 400.000 eur.uviedla Iveta Kešeľáková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu.Starosta Dúbravky Martin Zaťovič pre TASR uviedol, že sa spolu so svojim zástupcom stretli s primátorom v utorok (17. 1.), kde im Nesrovnal predstavil vizualizáciu parku, parkoviska a samotnej stavby.spresnila pre TASR hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.Mestská časť považuje informácie o začatí výstavby náhradných bytov Pri kríži zo strany magistrátu za nešťastné a predčasné, keďže doteraz neprišlo k stretnutiu s obyvateľmi, ktorých sa výstavba dotýka. Dúbravka zároveň trvá na tom, aby bolo pred spustením výstavby naplnené aj októbrové uznesenie mestského zastupiteľstva o vyriešení problému s parkovaním a vybudovaní parku.Hlavnému mestu sa nepodarilo do konca roka 2016 zabezpečiť náhradné nájomné bývanie pre 580 žiadateľov z reštituovaných bytov. Od začiatku januára tak má mesto zákonnú povinnosť doplácať im rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným.uviedol pre TASR magistrát. Bratislava v rozpočte na tento rok vyčlenila aj 5,1 milióna eur na financovanie výstavby náhradných nájomných bytov. Postaviť plánuje nateraz okolo 400 náhradných nájomných bytov a vybraných má šesť lokalít. Niektorí Bratislavčania však s výstavbou v ich blízkosti nesúhlasia a spísali preto aj petície.