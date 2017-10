Vo Fiľakove budú opäť pôsobiť občianske hliadky, prácu získa osem ľudí

Ábel Ravasz. Oficiálna snímka. Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY Foto: ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Fiľakovo 10. októbra (TASR) – Do ulíc Fiľakova v okrese Lučenec sa v najbližších týždňoch vrátia občianske hliadky. Budú mať osem členov, ktorí získajú prácu minimálne na 36 mesiacov vďaka programu Miestne občianske poriadkové služby (MOPS).Fiľakovo bolo v minulosti jedným z prvých miest v regióne, kde hliadky začali fungovať. Podľa primátora Attilu Agócsa sa tak stalo približne pred 13 rokmi, pričom spočiatku fungovali na báze občianskeho združenia a samospráva sa členov snažila zamestnať na čiastočné úväzky aj v rámci mesta.priblížil primátor.Podľa slov Ábela Ravasza, splnomocnenca vlády pre rómske komunity, projekt MOPS schválili v 148 samosprávach na Slovensku a prácu vďaka tomu získa na tri roky viac ako 800 ľudí. Väčšina z nich patrí podľa neho medzi marginalizované rómske komunity.vyjadril sa Ravasz.Ako ďalej pokračoval, vyčlenených je dostatok financií na to, aby projekt MOPS fungoval minimálne do roku 2023.zdôraznil.